Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в более 40 странах мира

С мая этого года вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в более чем в сорока странах среди домашних и диких птиц, и они усиливаются, предупредила в своем заявлении Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), призывая мировое сообщество "активизировать свои усилия по надзору и принять строгие меры биобезопасности" в сезонный период высокого риска заражения, с октября по апрель. МЭБ также просит правительства своевременно уведомлять о вспышках, чтобы остановить распространение болезни.

Во Франции птичий грипп, обнаруженный среди диких птиц и на некоторых фермах, повлиял на коммерческое разведение кур-несушек на севере страны, сообщило в субботу французское министерство сельского хозяйства. Эта болезнь представляет собой угрозу экономической стабильности, продовольственной безопасности и средствам существования многих групп населения, отмечает МЭБ, межправительственная организация с почти вековой историей, базирующаяся в Париже, уточняет AFP.

Эксперты пояснили, что высокопатогенный птичий грипп (ВПГП) - это инфекция, поражающая несколько видов домашней птицы, а также диких птиц, а иногда и людей. Человек может заразиться при тесном контакте с зараженными птицами. С другой стороны, ничто не указывает на то, что потребление птицы или яиц, пригодных для употребления в пищу человеком, может передать этот вирус людям, отмечается на сайте организации.

В последние годы многие подтипы вирусов птичьего гриппа циркулировали в различных популяциях птиц на обширных географических территориях от Африки до Азии. В 2021 году было зарегистрировано беспрецедентное генетическое разнообразие подтипов вируса птичьего гриппа у птиц, что, как подчеркивает МЭБ, "создало сложную ситуацию с эпидемиологической точки зрения". Подтипы, которые в настоящее время циркулируют в мире среди домашних и диких птиц, - это H 5 N 1 , H 5 N 3 , H 5 N 4 , H 5 N 5 , H 5 N 6 и H 5 N 8 . Вспышки птичьего гриппа, как правило, носят сезонный характер, при этом большинство из них происходит зимой в северном полушарии. Вспышки обычно начинают нарастать в октябре, достигают пика в феврале и продолжаются до апреля.