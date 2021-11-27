Новости

В США снесут мастерскую братьев Райт, где родилась идея создания аэроплана 22:42
Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в более 40 странах мира 22:34
Антонов: Двадцать семь российских дипломатов с семьями покинут США 22:25
За сутки 76 военнослужащих вылечили от коронавируса 22:20
В Баварии подтвердили два случая заражения "омикроном" 22:19
"Химки" и "Краснодар" сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей 22:14
В МЧС назвали причину гибели спасателей в шахте "Листвяжная" 21:55
В США раскрыли планы по уменьшению влияния России в мире 21:09
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды 21:07
Миротворцы РФ содействовали освобождению двух армянских пленных 21:06
На выборах в Индии победу одержал умерший политик 20:41
МЧС: Газовая обставновка на "Листвяжной" не позволяет продолжать обследование 20:41
В отношении водителя BMW, которого преследовали на МКАД, возбуждено дело 20:32
На Кузбассе опознали тела пятерых погибших при взрыве на "Листвяжной" 20:27
ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма коронавируса 20:03
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще пяти горняков 19:12
Минтруд пояснил, что изменится с появлением "границ бедности" в России 18:51
Завод в Дзержинске вернулся к работе после пожара и взрывов 18:25
В Великобритании выявили два случая заражения штаммом "омикрон" 18:01
Президента Чехии выписали из госпиталя 17:52
На два месяца арестован блогер, осквернивший стенд с портретом ветерана войны 17:40
16-летний хоккеист "Динамо" умер в реанимации 17:30
Сборная ВС выиграла Кубок Верховного главнокомандующего по пятиборью 16:52
В Армавире из-за взрыва газа в доме эвакуировали 50 жильцов 16:32
Цивилев: Тела погибших на "Листвяжной" подтверждают версию о взрыве 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
27.11.2021 22:34
Рубрика: В мире

Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в более 40 странах мира

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С мая этого года вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в более чем в сорока странах среди домашних и диких птиц, и они усиливаются, предупредила в своем заявлении Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), призывая мировое сообщество "активизировать свои усилия по надзору и принять строгие меры биобезопасности" в сезонный период высокого риска заражения, с октября по апрель. МЭБ также просит правительства своевременно уведомлять о вспышках, чтобы остановить распространение болезни.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В Великобритании выявили два случая заражения штаммом "омикрон"

Во Франции птичий грипп, обнаруженный среди диких птиц и на некоторых фермах, повлиял на коммерческое разведение кур-несушек на севере страны, сообщило в субботу французское министерство сельского хозяйства. Эта болезнь представляет собой угрозу экономической стабильности, продовольственной безопасности и средствам существования многих групп населения, отмечает МЭБ, межправительственная организация с почти вековой историей, базирующаяся в Париже, уточняет AFP.

Эксперты пояснили, что высокопатогенный птичий грипп (ВПГП) - это инфекция, поражающая несколько видов домашней птицы, а также диких птиц, а иногда и людей. Человек может заразиться при тесном контакте с зараженными птицами. С другой стороны, ничто не указывает на то, что потребление птицы или яиц, пригодных для употребления в пищу человеком, может передать этот вирус людям, отмечается на сайте организации.

В последние годы многие подтипы вирусов птичьего гриппа циркулировали в различных популяциях птиц на обширных географических территориях от Африки до Азии. В 2021 году было зарегистрировано беспрецедентное генетическое разнообразие подтипов вируса птичьего гриппа у птиц, что, как подчеркивает МЭБ, "создало сложную ситуацию с эпидемиологической точки зрения". Подтипы, которые в настоящее время циркулируют в мире среди домашних и диких птиц, - это H5N1, H5N3, H5N4, H5N5, H5N6 и H5N8. Вспышки птичьего гриппа, как правило, носят сезонный характер, при этом большинство из них происходит зимой в северном полушарии. Вспышки обычно начинают нарастать в октябре, достигают пика в феврале и продолжаются до апреля.

В октябре этого года было зарегистрировано почти 16 тысяч случаев птичьего гриппа среди домашних и диких птиц, что, как отметили эксперты, предполагает повышенный риск циркуляции вируса. "На сегодняшний день некоторые недавние случаи заболевания людей были связаны с циркулирующим в настоящее время подтипом H5N6 в Азии", - сообщает МЭБ.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию"
Правительство утвердило критерии оценки "уровня бедности" в России
Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с Эболой
Россия ограничит въезд из 10 стран, где обнаружен новый штамм COVID-19
В Кузбассе мэра отправили в отставку за банкет в день траура по шахтерам
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны