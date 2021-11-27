За сутки в России подтверждено 33 946 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3430
- 2 Санкт-Петербург 1879
- 3 Московская область 1867
- 4 Самарская область 1056
- 5 Воронежская область 759
- 6 Нижегородская область 722
- 7 Свердловская область 719
- 8 Краснодарский край 705
- 9 Красноярский край 704
- 10 Пермский край 694
- 11 Республика Башкортостан 672
- 12 Ростовская область 651
- 13 Челябинская область 649
- 14 Саратовская область 623
- 15 Иркутская область 599
- 16 Омская область 589
- 17 Хабаровский край 587
- 18 Республика Крым 574
- 19 Ставропольский край 528
- 20 Алтайский край 525
- 21 Ульяновская область 470
- 22 Приморский край 457
- 23 Волгоградская область 452
- 24 Смоленская область 425
- 25 Архангельская область 413
- 26 Липецкая область 395
- 27 Новосибирская область 391
- 28 Вологодская область 390
- 29 Ленинградская область 382
- 30 Пензенская область 380
- 31 Кемеровская область 377
- 32 Тверская область 373
- 33 Оренбургская область 353
- 34 Забайкальский край 344
- 35 Белгородская область 344
- 36 Курская область 329
- 37 Республика Коми 324
- 38 Тюменская область 319
- 39 Орловская область 315
- 40 Калининградская область 314
- 41 Владимирская область 314
- 42 Удмуртская Республика 303
- 43 Новгородская область 301
- 44 Брянская область 291
- 45 Ярославская область 279
- 46 Республика Карелия 265
- 47 Кировская область 260
- 48 Республика Саха (Якутия) 258
- 49 Томская область 258
- 50 Астраханская область 257
- 51 Амурская область 254
- 52 Севастополь 253
- 53 Тульская область 253
- 54 Республика Татарстан 253
- 55 Рязанская область 238
- 56 Псковская область 236
- 57 Ханты-Мансийский автономный округ 235
- 58 Мурманская область 230
- 59 Республика Бурятия 229
- 60 Ивановская область 211
- 61 Калужская область 210
- 62 Тамбовская область 208
- 63 Курганская область 196
- 64 Республика Дагестан 194
- 65 Костромская область 191
- 66 Республика Хакасия 172
- 67 Республика Мордовия 160
- 68 Республика Чувашия 160
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
- 70 Республика Марий Эл 123
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 113
- 72 Сахалинская область 105
- 73 Чеченская Республика 98
- 74 Республика Адыгея 95
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 92
- 76 Республика Ингушетия 84
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 82
- 78 Республика Тыва 59
- 79 Камчатский край 47
- 80 Республика Алтай 44
- 81 Еврейская автономная область 39
- 82 Магаданская область 37
- 83 Республика Калмыкия 26
- 84 Ненецкий автономный округ 14
- 85 Чукотский автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 536 825 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,08%
- 2. Москва, Республика Алтай 0,18%
- 3. Республика Тыва 0,19%
За последние сутки подтверждено 1239 смертей:
- Москва 96
- Санкт-Петербург 70
- Московская область 53
- Краснодарский край 42
- Ростовская область 42
- Красноярский край 38
- Волгоградская область 37
- Нижегородская область 37
- Республика Башкортостан 36
- Ставропольский край 35
- Свердловская область 34
- Самарская область 33
- Пермский край 31
- Челябинская область 30
- Воронежская область 29
- Иркутская область 29
- Алтайский край 28
- Республика Крым 25
- Пензенская область 22
- Саратовская область 21
- Тюменская область 21
- Брянская область 20
- Рязанская область 20
- Республика Чувашия 18
- Новосибирская область 17
- Ульяновская область 16
- Вологодская область 15
- Омская область 15
- Владимирская область 14
- Липецкая область 14
- Оренбургская область 14
- Ханты-Мансийский автономный округ 13
- Тамбовская область 12
- Тверская область 12
- Тульская область 12
- Ленинградская область 11
- Севастополь 11
- Республика Хакасия 11
- Ивановская область 10
- Республика Коми 10
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Удмуртская Республика 10
- Забайкальский край 10
- Белгородская область 9
- Орловская область 8
- Псковская область 8
- Республика Татарстан 8
- Калужская область 7
- Смоленская область 7
- Ярославская область 7
- Мурманская область 7
- Республика Дагестан 7
- Республика Бурятия 7
- Хабаровский край 7
- Курская область 6
- Астраханская область 6
- Республика Мордовия 6
- Архангельская область 4
- Калининградская область 4
- Республика Марий Эл 4
- Приморский край 4
- Новгородская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Кировская область 3
- Курганская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Кемеровская область 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Алтай 2
- Томская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Амурская область 2
- Костромская область 1
- Республика Карелия 1
- Республика Калмыкия 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 271 531 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 494 человека:
- Москва 5116
- Санкт-Петербург 3316
- Московская область 1983
- Челябинская область 1458
- Краснодарский край 1109
- Самарская область 1078
- Пермский край 711
- Красноярский край 705
- Омская область 696
- Республика Башкортостан 669
- Ростовская область 615
- Севастополь 599
- Ульяновская область 590
- Республика Крым 572
- Алтайский край 517
- Волгоградская область 497
- Пензенская область 487
- Республика Хакасия 484
- Свердловская область 471
- Саратовская область 461
- Хабаровский край 456
- Нижегородская область 452
- Калининградская область 445
- Тверская область 438
- Архангельская область 429
- Иркутская область 427
- Республика Бурятия 425
- Ленинградская область 424
- Смоленская область 419
- Вологодская область 402
- Ставропольский край 389
- Брянская область 386
- Липецкая область 377
- Приморский край 364
- Забайкальский край 356
- Воронежская область 312
- Белгородская область 310
- Оренбургская область 304
- Рязанская область 298
- Мурманская область 291
- Псковская область 276
- Удмуртская Республика 273
- Республика Татарстан 261
- Ханты-Мансийский автономный округ 254
- Астраханская область 253
- Кемеровская область 250
- Тамбовская область 245
- Тульская область 245
- Республика Карелия 239
- Тюменская область 238
- Республика Коми 233
- Курская область 224
- Орловская область 221
- Новгородская область 211
- Ярославская область 198
- Республика Дагестан 194
- Костромская область 179
- Владимирская область 164
- Кировская область 162
- Ивановская область 161
- Республика Саха (Якутия) 161
- Калужская область 160
- Томская область 142
- Курганская область 140
- Республика Чувашия 139
- Амурская область 124
- Республика Мордовия 121
- Новосибирская область 113
- Кабардино-Балкарская Республика 100
- Республика Северная Осетия - Алания 91
- Ямало-Ненецкий автономный округ 91
- Чеченская Республика 89
- Республика Марий Эл 89
- Сахалинская область 89
- Республика Алтай 78
- Карачаево-Черкесская Республика 75
- Республика Адыгея 71
- Республика Тыва 66
- Республика Ингушетия 63
- Еврейская автономная область 54
- Магаданская область 32
- Камчатский край 31
- Республика Калмыкия 26
- Чукотский автономный округ 18
- Ненецкий автономный округ 12
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 237 465.