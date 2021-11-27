За сутки в России подтверждено 33 946 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3430

2 Санкт-Петербург 1879

3 Московская область 1867

4 Самарская область 1056

5 Воронежская область 759

6 Нижегородская область 722

7 Свердловская область 719

8 Краснодарский край 705

9 Красноярский край 704

10 Пермский край 694

11 Республика Башкортостан 672

12 Ростовская область 651

13 Челябинская область 649

14 Саратовская область 623

15 Иркутская область 599

16 Омская область 589

17 Хабаровский край 587

18 Республика Крым 574

19 Ставропольский край 528

20 Алтайский край 525

21 Ульяновская область 470

22 Приморский край 457

23 Волгоградская область 452

24 Смоленская область 425

25 Архангельская область 413

26 Липецкая область 395

27 Новосибирская область 391

28 Вологодская область 390

29 Ленинградская область 382

30 Пензенская область 380

31 Кемеровская область 377

32 Тверская область 373

33 Оренбургская область 353

34 Забайкальский край 344

35 Белгородская область 344

36 Курская область 329

37 Республика Коми 324

38 Тюменская область 319

39 Орловская область 315

40 Калининградская область 314

41 Владимирская область 314

42 Удмуртская Республика 303

43 Новгородская область 301

44 Брянская область 291

45 Ярославская область 279

46 Республика Карелия 265

47 Кировская область 260

48 Республика Саха (Якутия) 258

49 Томская область 258

50 Астраханская область 257

51 Амурская область 254

52 Севастополь 253

53 Тульская область 253

54 Республика Татарстан 253

55 Рязанская область 238

56 Псковская область 236

57 Ханты-Мансийский автономный округ 235

58 Мурманская область 230

59 Республика Бурятия 229

60 Ивановская область 211

61 Калужская область 210

62 Тамбовская область 208

63 Курганская область 196

64 Республика Дагестан 194

65 Костромская область 191

66 Республика Хакасия 172

67 Республика Мордовия 160

68 Республика Чувашия 160

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 132

70 Республика Марий Эл 123

71 Кабардино-Балкарская Республика 113

72 Сахалинская область 105

73 Чеченская Республика 98

74 Республика Адыгея 95

75 Республика Северная Осетия-Алания 92

76 Республика Ингушетия 84

77 Карачаево-Черкесская Республика 82

78 Республика Тыва 59

79 Камчатский край 47

80 Республика Алтай 44

81 Еврейская автономная область 39

82 Магаданская область 37

83 Республика Калмыкия 26

84 Ненецкий автономный округ 14

85 Чукотский автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 536 825 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%

2. Москва, Республика Алтай 0,18%

3. Республика Тыва 0,19% За последние сутки подтверждено 1239 смертей: Москва 96

Санкт-Петербург 70

Московская область 53

Краснодарский край 42

Ростовская область 42

Красноярский край 38

Волгоградская область 37

Нижегородская область 37

Республика Башкортостан 36

Ставропольский край 35

Свердловская область 34

Самарская область 33

Пермский край 31

Челябинская область 30

Воронежская область 29

Иркутская область 29

Алтайский край 28

Республика Крым 25

Пензенская область 22

Саратовская область 21

Тюменская область 21

Брянская область 20

Рязанская область 20

Республика Чувашия 18

Новосибирская область 17

Ульяновская область 16

Вологодская область 15

Омская область 15

Владимирская область 14

Липецкая область 14

Оренбургская область 14

Ханты-Мансийский автономный округ 13

Тамбовская область 12

Тверская область 12

Тульская область 12

Ленинградская область 11

Севастополь 11

Республика Хакасия 11

Ивановская область 10

Республика Коми 10

Кабардино-Балкарская Республика 10

Удмуртская Республика 10

Забайкальский край 10

Белгородская область 9

Орловская область 8

Псковская область 8

Республика Татарстан 8

Калужская область 7

Смоленская область 7

Ярославская область 7

Мурманская область 7

Республика Дагестан 7

Республика Бурятия 7

Хабаровский край 7

Курская область 6

Астраханская область 6

Республика Мордовия 6

Архангельская область 4

Калининградская область 4

Республика Марий Эл 4

Приморский край 4

Новгородская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Кировская область 3

Курганская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Кемеровская область 3

Ненецкий автономный округ 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Чеченская Республика 2

Республика Алтай 2

Томская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Амурская область 2

Костромская область 1

Республика Карелия 1

Республика Калмыкия 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 271 531 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 494 человека: Москва 5116

Санкт-Петербург 3316

Московская область 1983

Челябинская область 1458

Краснодарский край 1109

Самарская область 1078

Пермский край 711

Красноярский край 705

Омская область 696

Республика Башкортостан 669

Ростовская область 615

Севастополь 599

Ульяновская область 590

Республика Крым 572

Алтайский край 517

Волгоградская область 497

Пензенская область 487

Республика Хакасия 484

Свердловская область 471

Саратовская область 461

Хабаровский край 456

Нижегородская область 452

Калининградская область 445

Тверская область 438

Архангельская область 429

Иркутская область 427

Республика Бурятия 425

Ленинградская область 424

Смоленская область 419

Вологодская область 402

Ставропольский край 389

Брянская область 386

Липецкая область 377

Приморский край 364

Забайкальский край 356

Воронежская область 312

Белгородская область 310

Оренбургская область 304

Рязанская область 298

Мурманская область 291

Псковская область 276

Удмуртская Республика 273

Республика Татарстан 261

Ханты-Мансийский автономный округ 254

Астраханская область 253

Кемеровская область 250

Тамбовская область 245

Тульская область 245

Республика Карелия 239

Тюменская область 238

Республика Коми 233

Курская область 224

Орловская область 221

Новгородская область 211

Ярославская область 198

Республика Дагестан 194

Костромская область 179

Владимирская область 164

Кировская область 162

Ивановская область 161

Республика Саха (Якутия) 161

Калужская область 160

Томская область 142

Курганская область 140

Республика Чувашия 139

Амурская область 124

Республика Мордовия 121

Новосибирская область 113

Кабардино-Балкарская Республика 100

Республика Северная Осетия - Алания 91

Ямало-Ненецкий автономный округ 91

Чеченская Республика 89

Республика Марий Эл 89

Сахалинская область 89

Республика Алтай 78

Карачаево-Черкесская Республика 75

Республика Адыгея 71

Республика Тыва 66

Республика Ингушетия 63

Еврейская автономная область 54

Магаданская область 32

Камчатский край 31

Республика Калмыкия 26

Чукотский автономный округ 18

Ненецкий автономный округ 12 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 237 465.