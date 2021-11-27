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27.11.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 33 946 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 33 946 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3430
  • 2 Санкт-Петербург 1879
  • 3 Московская область 1867
  • 4 Самарская область 1056
  • 5 Воронежская область 759
  • 6 Нижегородская область 722
  • 7 Свердловская область 719
  • 8 Краснодарский край 705
  • 9 Красноярский край 704
  • 10 Пермский край 694
  • 11 Республика Башкортостан 672
  • 12 Ростовская область 651
  • 13 Челябинская область 649
  • 14 Саратовская область 623
  • 15 Иркутская область 599
  • 16 Омская область 589
  • 17 Хабаровский край 587
  • 18 Республика Крым 574
  • 19 Ставропольский край 528
  • 20 Алтайский край 525
  • 21 Ульяновская область 470
  • 22 Приморский край 457
  • 23 Волгоградская область 452
  • 24 Смоленская область 425
  • 25 Архангельская область 413
  • 26 Липецкая область 395
  • 27 Новосибирская область 391
  • 28 Вологодская область 390
  • 29 Ленинградская область 382
  • 30 Пензенская область 380
  • 31 Кемеровская область 377
  • 32 Тверская область 373
  • 33 Оренбургская область 353
  • 34 Забайкальский край 344
  • 35 Белгородская область 344
  • 36 Курская область 329
  • 37 Республика Коми 324
  • 38 Тюменская область 319
  • 39 Орловская область 315
  • 40 Калининградская область 314
  • 41 Владимирская область 314
  • 42 Удмуртская Республика 303
  • 43 Новгородская область 301
  • 44 Брянская область 291
  • 45 Ярославская область 279
  • 46 Республика Карелия 265
  • 47 Кировская область 260
  • 48 Республика Саха (Якутия) 258
  • 49 Томская область 258
  • 50 Астраханская область 257
  • 51 Амурская область 254
  • 52 Севастополь 253
  • 53 Тульская область 253
  • 54 Республика Татарстан 253
  • 55 Рязанская область 238
  • 56 Псковская область 236
  • 57 Ханты-Мансийский автономный округ 235
  • 58 Мурманская область 230
  • 59 Республика Бурятия 229
  • 60 Ивановская область 211
  • 61 Калужская область 210
  • 62 Тамбовская область 208
  • 63 Курганская область 196
  • 64 Республика Дагестан 194
  • 65 Костромская область 191
  • 66 Республика Хакасия 172
  • 67 Республика Мордовия 160
  • 68 Республика Чувашия 160
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
  • 70 Республика Марий Эл 123
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 113
  • 72 Сахалинская область 105
  • 73 Чеченская Республика 98
  • 74 Республика Адыгея 95
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 92
  • 76 Республика Ингушетия 84
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 82
  • 78 Республика Тыва 59
  • 79 Камчатский край 47
  • 80 Республика Алтай 44
  • 81 Еврейская автономная область 39
  • 82 Магаданская область 37
  • 83 Республика Калмыкия 26
  • 84 Ненецкий автономный округ 14
  • 85 Чукотский автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 536 825 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,08%
  • 2. Москва, Республика Алтай 0,18%
  • 3. Республика Тыва 0,19%
За последние сутки подтверждено 1239 смертей:
  • Москва 96
  • Санкт-Петербург 70
  • Московская область 53
  • Краснодарский край 42
  • Ростовская область 42
  • Красноярский край 38
  • Волгоградская область 37
  • Нижегородская область 37
  • Республика Башкортостан 36
  • Ставропольский край 35
  • Свердловская область 34
  • Самарская область 33
  • Пермский край 31
  • Челябинская область 30
  • Воронежская область 29
  • Иркутская область 29
  • Алтайский край 28
  • Республика Крым 25
  • Пензенская область 22
  • Саратовская область 21
  • Тюменская область 21
  • Брянская область 20
  • Рязанская область 20
  • Республика Чувашия 18
  • Новосибирская область 17
  • Ульяновская область 16
  • Вологодская область 15
  • Омская область 15
  • Владимирская область 14
  • Липецкая область 14
  • Оренбургская область 14
  • Ханты-Мансийский автономный округ 13
  • Тамбовская область 12
  • Тверская область 12
  • Тульская область 12
  • Ленинградская область 11
  • Севастополь 11
  • Республика Хакасия 11
  • Ивановская область 10
  • Республика Коми 10
  • Кабардино-Балкарская Республика 10
  • Удмуртская Республика 10
  • Забайкальский край 10
  • Белгородская область 9
  • Орловская область 8
  • Псковская область 8
  • Республика Татарстан 8
  • Калужская область 7
  • Смоленская область 7
  • Ярославская область 7
  • Мурманская область 7
  • Республика Дагестан 7
  • Республика Бурятия 7
  • Хабаровский край 7
  • Курская область 6
  • Астраханская область 6
  • Республика Мордовия 6
  • Архангельская область 4
  • Калининградская область 4
  • Республика Марий Эл 4
  • Приморский край 4
  • Новгородская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Кировская область 3
  • Курганская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Кемеровская область 3
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Алтай 2
  • Томская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Амурская область 2
  • Костромская область 1
  • Республика Карелия 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 271 531 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 494 человека:
  • Москва 5116
  • Санкт-Петербург 3316
  • Московская область 1983
  • Челябинская область 1458
  • Краснодарский край 1109
  • Самарская область 1078
  • Пермский край 711
  • Красноярский край 705
  • Омская область 696
  • Республика Башкортостан 669
  • Ростовская область 615
  • Севастополь 599
  • Ульяновская область 590
  • Республика Крым 572
  • Алтайский край 517
  • Волгоградская область 497
  • Пензенская область 487
  • Республика Хакасия 484
  • Свердловская область 471
  • Саратовская область 461
  • Хабаровский край 456
  • Нижегородская область 452
  • Калининградская область 445
  • Тверская область 438
  • Архангельская область 429
  • Иркутская область 427
  • Республика Бурятия 425
  • Ленинградская область 424
  • Смоленская область 419
  • Вологодская область 402
  • Ставропольский край 389
  • Брянская область 386
  • Липецкая область 377
  • Приморский край 364
  • Забайкальский край 356
  • Воронежская область 312
  • Белгородская область 310
  • Оренбургская область 304
  • Рязанская область 298
  • Мурманская область 291
  • Псковская область 276
  • Удмуртская Республика 273
  • Республика Татарстан 261
  • Ханты-Мансийский автономный округ 254
  • Астраханская область 253
  • Кемеровская область 250
  • Тамбовская область 245
  • Тульская область 245
  • Республика Карелия 239
  • Тюменская область 238
  • Республика Коми 233
  • Курская область 224
  • Орловская область 221
  • Новгородская область 211
  • Ярославская область 198
  • Республика Дагестан 194
  • Костромская область 179
  • Владимирская область 164
  • Кировская область 162
  • Ивановская область 161
  • Республика Саха (Якутия) 161
  • Калужская область 160
  • Томская область 142
  • Курганская область 140
  • Республика Чувашия 139
  • Амурская область 124
  • Республика Мордовия 121
  • Новосибирская область 113
  • Кабардино-Балкарская Республика 100
  • Республика Северная Осетия - Алания 91
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 91
  • Чеченская Республика 89
  • Республика Марий Эл 89
  • Сахалинская область 89
  • Республика Алтай 78
  • Карачаево-Черкесская Республика 75
  • Республика Адыгея 71
  • Республика Тыва 66
  • Республика Ингушетия 63
  • Еврейская автономная область 54
  • Магаданская область 32
  • Камчатский край 31
  • Республика Калмыкия 26
  • Чукотский автономный округ 18
  • Ненецкий автономный округ 12

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 237 465.

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