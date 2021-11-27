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Рубрика: В мире

Захарова назвала чудовищным высказывание Зеленского о "не людях"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания президента Украины Владимира Зеленского о людях, в отношении которых СНБО ввел санкции. Зеленский заявил, что не считает их людьми. Эта отнесение политических противников к "не людям" вызвало у представителя российского дипломатического ведомства возмущение.

Фото: president.gov.ua
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"Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим", - написала Захарова в Telegram-канале. - И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно".

Напомним, что днем ранее Зеленский объявил о санкциях в отношении ряда СМИ - телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

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