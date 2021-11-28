Австралия подтвердила два случая заражения новым штаммом коронавируса

Австралия зафиксировала появление на своей территории нового штамма коронавируса "омикрон". О первых двух случаях инфицирования патогеном сообщили в министерстве здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Известно, что новый и обладающий повышенной способностью к распространению тип коронавируса был выявлен у двух человек, вернувшихся в субботу вечером в Сидней из ЮАР. Напомним, что именно Южноафриканская республика является одним из эпицентров распространения мутировавшей версии вируса.

Уточняется, что оба инфицированных штаммом "омикрон" в настоящее время изолированы и находятся в под наблюдением врачей. Известно, что эти люди ранее прошли полный курс вакцинации против COVID-19 (тип использованной вакцины не называется).

Кроме того, еще 12 человек, прибывших в Австралию из ЮАР 27 ноября, проходят карантин в одном из госпиталей Сиднея.

На фоне появления в Африке новой версии мутировавшего коронавируса с 27 ноября Австралия ограничила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбиком, Намибией, Сейшельскими островами, Эсватини и ЮАР.

Въезд из этих государств разрешен только австралийским гражданам и владельцам вида на жительство в стране, которые после приезда должны пройти двухнедельный карантин в государственном изоляторе в Ховард-Спрингс (Северная территория) под наблюдением врачей.