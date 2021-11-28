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28.11.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 74,5-76,5 к доллару и 84,5-86,5 к евро.

На минувшей неделе рубль ослаб из-за распродажи на мировых биржах, падения цен на нефть, геополитической напряженности и ежедневных покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Давление на фондовые, валютные и сырьевые рынки оказали возросшие опасения, что новая волна пандемии COVID-19 может затормозить восстановление мировой экономики. В ЮАР обнаружен новый вариант коронавируса - B.1.1.529 - который считается еще более заразным, чем вариант "дельта". Возвращение локдаунов и трансграничных ограничений грозит замедлить рост мировой экономики и корпоративных прибылей, снизить потребление сырья, ухудшить проблемы с цепочками поставок и усугубить кризис предложения многих товаров и услуг.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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На грядущей неделе ситуация с распространением нового штамма ковида и реакция на нее со стороны медицинских и монетарных властей останется главной темой на глобальных рынках.

Кроме этого, в понедельник завершается ноябрьский налоговый период и со вторника рубль лишится этого локального фактора поддержки. Не исключаем, что в случае сохранения повышенной волатильности на валютном рынке Минфин может временно приостановить покупку валюты, что будет позитивно для рубля.

Также поддержку рублю могут оказать итоги ежемесячной встреча стран ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией. Нефтяной альянс может отказаться от запланированного ежемесячного увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, что поддержит нефтяные котировки и рубль.​

Главной мировой статистикой недели и риск-фактором для рубля будут данные по рынку труда США за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу. В случае если статистика окажется сильной - будет создано более 560 тысяч новых рабочих мест, а безработица продолжит снижение, то можно ожидать, что доллар продолжит восходящий тренд на мировом рынке, а рубль ослабнет.

Напротив, более слабые данные по рынку труда будут означать, что ФРС не будет спешить с выходом из монетарных стимулов, что окажет поддержку всем рисковым активам, включая рубль.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Стабильность нефтяного рынка не продлилась долго. За нейтральной реакцией на намерения США продать символический объем нефти из стратегических резервов последовало падение котировок, вызванное более значимыми факторами. Новый штамм коронавируса из Африки и ухудшение эпидемиологической обстановки в ЕС грозят снижением спроса на нефть в среднесрочной перспективе.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Цены на нефть падают из-за нового штамма Covid-19

В этих условиях динамика нефти будет во многом зависеть от встречи ОПЕК и ОПЕК+ на следующей неделе. Если будет принято решение о приостановке наращивания добычи, то это сможет поддержать цены, но в базовом сценарии вероятность действий по прежнему плану смягчения соглашения остается высокой. В этих условиях мы видим дополнительные поводы для продолжения снижения котировок.

Наиболее вероятный диапазон цен на нефть сорта Brent на следующей неделе составляет 73-76 долларов за баррель.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Конец недели ознаменовался волной распродаж на рынках, связанной с сообщениями о выявлении нового штамма коронавируса в Южной Африке, а также ухудшением динамики заболеваемости в мире, в особенности в Европе. Для российского рынка ситуация дополнительно осложняется снижением цен на нефть и тлеющей напряженностью геополитического фона.

В начале предстоящей недели волатильность нефтяных цен может оставаться повышенной в свете ожидания итогов встречи ОПЕК+ 2 декабря, где будет приниматься решение по дальнейшим параметрам наращивания добычи энергоносителя. Усилившееся вирусное давление в сочетании с перспективой вывода на рынок сырья из стратегических запасов США, Китая, Индии, Японии и других стран могут стать причинами того, что альянс крупнейших нефтяных экспортеров решит замедлить темпы наращивания добычи сырья в целях стабилизации рыночного баланса и ценовых уровней.

Важными для вектора движения отечественных индексов на предстоящей неделе останутся общерыночные настроения и сигналы с геополитического фронта. Несмотря на рост неопределенности причин для развития панических продаж нет, и при улучшении рыночного настроя текущая просадка может начать активно выкупаться. По нашим оценкам, на будущей неделе индекс Мосбиржи может двигаться в пределах 3820-3990 пунктов, индекс РТС - 1600-1730 пунктов.

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