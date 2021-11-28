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28.11.2021 21:17
Рубрика: Власть

До 1 623 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 56 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте свыше 44,4 тысячи человек. Кроме того, более 150 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 623 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Это меньше, чем было в минувшие пятницу и субботу. 648 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 8 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 967 человек изолированы на дому. Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако шестеро военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у восьми инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 47 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 216 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи трехсот человек, 307 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30 тысячам пациентов, свыше 11,2 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

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К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 372 764 человека, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С. К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 875 тонн жидкого кислорода", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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