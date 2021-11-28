Экономист назвал факторы, которые приблизят курс доллара к 80 рублям

Конец ноября стал для рубля тревожным периодом. Это вызвано началом нефтяной войны между странами-экспортерами нефти, входящими в ОПЕК+, и странами-импортерами нефти. Речь, понятно, идет о ценах.

Российская валюта начал сдавать завоеванные в октябре позиции и позволила доллару пробить уровень в 75 рублей. В последний раз "американец" находился на отметке выше 75 рублей 24 апреля 2021 года.

Какими факторами будет определяться дальнейшее поведение российской валюты в декабре, рассказал "Российской газете" Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами:

- Во-первых, на рубль будет влиять продолжающаяся инфляция, которая ко второй декаде ноября оставалась на уровне 8,13 % годовых, превышая допустимый уровень, установленный российским регулятором. Это вынуждает Банк России проводить дальнейшее повышение ключевой ставки. Мы не исключаем, что на ближайшем заседании в декабре он повысит ключевую ставку на 50 или 100 п.п. Это укрепит российский рубль.

Во-вторых, начатая ФРС США программа сокращения выкупа активов и ужесточения денежно-кредитной политики. Это привело к укреплению американской валюты по отношению к европейским и развивающимся странам. Что соответственно ослабило и рубль.

Процентная ставка ФРС пока остается без изменений на уровне 0-0,25%. Дальнейшее ее изменение будет зависеть от результатов по борьбе с инфляцией в американской экономике. Там она пока находится на историческом максимуме в 6,2% годовых. Вместе с тем, появление нового штамма коронавируса ослабляет укрепление американской валюты и отодвигает ужесточение денежно-кредитной политики.

В-третьих, рубль будет реагировать на нефтяные цены. На прошедшей неделе продолжился их обвал цен на рынке: нефть марки Brent к концу недели подешевела до 73 долларов за баррель. Случилось это из-за угроз распространении нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮА. А это значит, возможно введение новых локдаунов в мире и снижение спроса на нефть.

Нервозности рынку добавляет и выброс на его дополнительных объемом нефти из стратегических резервов США, Японии, Великобритании и ряда других стран для снижения цены. Планируемое в начале декабря заседание стран ОПЕК+, по-видимому, оставит действующие квоты на добычу без изменения.

Вместе с тем, мы не исключаем, что ОПЕК+ может взять паузу в увеличении добычи. Это позволит нивелировать влияние выброса запасов стратегических резервов нефти стран-импортеров на нефтяной рынок. И стабилизировать котировки на черное золото. Мы полагаем, что в декабре нефтяные котировки марки Brent вырастут и будут колебаться в диапазоне от 75 до 80 долларов за баррель. К концу года цена барреля может достигнуть 85 долларов за баррель. Однако текущее падение цены на нефть ослабляет курс российского рубля.

В-четвертых, на рубль повлияет налоговый период по уплате в конце ноября таких налогов как НДПИ, акцизов, налога на прибыль крупными компаниями, осуществляющими экспортные операции.

В-пятых, движение рубля будет определяться бюджетным правилом покупки валюты при превышении курса цены нефти марки Urals над стоимостью нефти, заложенной при формировании бюджета на 2021 год. Предполагаемый объем покупки валюты Минфинам в первой неделе декабря составит 155,4 млрд рублей или 25,9 млрд рублей ежедневно.

В-шестых, золотовалютными резервами России. Они на 19 ноября достигли 626,3 миллиарда долларов, увеличившись по отношению к октябрю на 3,1 млрд долларов. Это обеспечивает стабильность российской валюты и ее конвертируемость на мировом рынке.

С учетом проведенного анализа, мы ожидаем ослабление рубля к концу декабря. Курс доллара будет колебаться в диапазоне 75-78 рублей за единицу американской валюты. Курс евро - в диапазоне 85-88 рублей за единицу европейской валюты.