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28.11.2021 11:50
Рубрика: Общество

Эксперт: Разумно делать ПЦР-тест и отправлять на карантин всех авиапассажиров

Текст: Ирина Невинная
За последние сутки сразу несколько стран ЕС объявили об обнаружении случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон", который впервые был идентифицирован в Южной Африке. Что означает столь стремительно развивающаяся ситуация с распространением нового штамма, который считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, "Российской газете" прокомментировал глава Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"История с "Омикроном" развивается стремительно. Уже многие страны Европы - Британия, Германия, Италия, Нидерланды, днем ранее Бельгия - отрапортовали, что выявлено по несколько случаев заражения этим штаммом. Все заразившиеся прилетели из стран Южной Африки, в основном из ЮАР, - говорит Андрей Исаев. - В Нидерландах 61 пассажир авиарейса из Йоханнесбурга показал положительный ПЦР-тест, и уточняется, какая доля приходится на "Омикрон". Мы знаем, что там действуют такие же нормы, как и в России: привитые двумя дозами вакцины освобождаются от ПЦР-контроля. Но, учитывая индекс R0 (индекс репродукции, который характеризует заразность инфекционного агента - ред.) "Омикрона", думаю, уже весь рейс мог быть заражен".

Фото: AFP/Anthony WALLACE
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Эксперт уточнил, что сейчас было бы разумно тестировать абсолютно всех авиапассажиров и отправлять их в обсерватор.

"Я уверен, что в самое ближайшее время мы узнаем, что "омикрон" есть во Франции, Швейцарии и других странах, в которых он пока не отметился. Это дело ближайшего времени. Могу сказать, что если прикидки южно-африканских вирусологов о контагиозности и трансмиссивности "Омикрона" получат подтверждение, нам тоже не удастся избежать его появления на территории России. Не исключаю, что он уже здесь. Вопрос только в том, насколько быстро мы узнаем об этом с учетом скорости выполнения работ по секвенированию", - заключил Исаев.

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