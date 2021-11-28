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28.11.2021 14:36
Рубрика: Общество

Эксперт Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в России не обнаружен

Текст: Анастасия Селиванова

По состоянию на 28 ноября новый штамм "омикрон" коронавирусной инфекции на территории России не обнаружен. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Фото: AFP/Anthony WALLACE
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"По состоянию на воскресенье штамм омикрон в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время", - приводит слова эксперта ТАСС.

После того как на минувшей неделе в ЮАР был выявлен омикрон-штамм коронавируса с большим числом мутаций, многие европейские страны, а также Россия, решили приостановить авиасообщение с югом Африки. Центр инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР, в освою очередь, счел омикрон-штамм не столь опасным, но пообещал поделиться с агентствами по биобезопасности других стран образцами штамма для изучения.

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