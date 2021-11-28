Эксперты составили рейтинг городов по скидкам на жилье

Новости

Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США 01:40
Панарина оштрафовали на $5000 за бросок перчатки в соперника 00:55
Путин поздравил КВН с юбилеем 00:39
Сборная России обыграла Эквадор в Кубке Дэвиса 27.11.2021
Врач из ЮАР назвала необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса 27.11.2021
Джонсон не исключает распространение "омикрона" между вакцинированными 27.11.2021
В США снесут мастерскую братьев Райт, где родилась идея создания аэроплана 27.11.2021
Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в более 40 странах мира 27.11.2021
Антонов: Двадцать семь российских дипломатов с семьями покинут США 27.11.2021
За сутки 76 военнослужащих вылечили от коронавируса 27.11.2021
В Баварии подтвердили два случая заражения "омикроном" 27.11.2021
"Химки" и "Краснодар" сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей 27.11.2021
В МЧС назвали причину гибели спасателей в шахте "Листвяжная" 27.11.2021
В США раскрыли планы по уменьшению влияния России в мире 27.11.2021
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды 27.11.2021
Миротворцы РФ содействовали освобождению двух армянских пленных 27.11.2021
На выборах в Индии победу одержал умерший политик 27.11.2021
МЧС: Газовая обставновка на "Листвяжной" не позволяет продолжать обследование 27.11.2021
В отношении водителя BMW, которого преследовали на МКАД, возбуждено дело 27.11.2021
На Кузбассе опознали тела пятерых погибших при взрыве на "Листвяжной" 27.11.2021
ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма коронавируса 27.11.2021
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще пяти горняков 27.11.2021
Минтруд пояснил, что изменится с появлением "границ бедности" в России 27.11.2021
Завод в Дзержинске вернулся к работе после пожара и взрывов 27.11.2021
В Великобритании выявили два случая заражения штаммом "омикрон" 27.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
28.11.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Эксперты составили рейтинг городов по скидкам на жилье

Текст: Марина Трубилина
Продавцы вторичных квартир как никогда редко соглашаются на торг с покупателями. Это означает, что предпосылок для снижения цен на жилье нет, считают эксперты.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Уровень торга при продаже вторичного жилья вновь начал снижаться, в ноябре он опустился до 2,43%. Такой в среднем размер скидки готовы были делать владельцы при продаже квартир, сообщает компания "Этажи". За 11 месяцев нынешнего года средний размер торга - 2,6%. Для сравнения за 11 месяцев прошлого года показатель был на уровне 4,6%. Впрочем, тогда повлияло начало пандемии - в апреле 2020 года продавцы готовы были скинуть в среднем 5,6%. Затем ипотечные ставки снизились, спрос стал расти. В итоге в феврале 2021 года средний уровень торга в России при продаже вторичного жилья достиг рекордно низкой отметки - 2,3%. В июле уровень дисконта вырос до 3%, что было связано с оттоком покупателей на рынок новостроек в июне из-за грядущих изменений программы льготного кредитования.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В некоторых регионах официальная стоимость жилья поднимется почти вдвое

"Сейчас на рынке вторичного жилья уровень торга приблизился к рекордно низким значениям, а это говорит о том, что в краткосрочной перспективе цены на вторичное жильё в России снижаться не будут, - рассказывает директор департамента управления компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова. - Уровень дисконта - один из ключевых показателей, который демонстрирует перспективы изменения цен на вторичном рынке жилья. Как правило, от увеличения уровня торга до реального снижения средней цены продажи проходит от 1 до 3 месяцев".

Среди крупных городов самый большой дисконт при продаже квартир в ноябре были готовы делать жители Перми - 6,1%, подсчитали для "РГ" в компании. На втором месте омичи (4,2%), на третьем нижегородцы (4%), на четвёртом жители Новосибирска (3,4%), на пятом - Ростова-на-Дону (3%). Далее следуют Уфа и Челябинск (2,9%), Санкт-Петербург и Екатеринбург (2,7%), Волгоград (2,2%), Самара и Казань (1,5%), Красноярский край (1%) и Москва (0,7%).

По сравнению с 11 месяцами прошлого года в этом году во всех крупных городах России дисконт снизился в среднем на 2%. За исключением Ростова-на-Дону, где он, наоборот, вырос на 1,8% и по итогам составляет 2,4%.

"Высокий интерес россиян к жилой недвижимости продолжает подогревать цены на рынке вторичного жилья России, за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте выросла на 21%. Одна из причин высокой покупательской активности на рынке готового жилья - недостаток предложения квартир в новостройках на финальной стадии готовности. Такой высокий спрос, естественно, ведёт к тому, что собственники поднимают стоимость объектов. Однако мы не исключаем, что в начале 2022 года ситуация начнёт меняться. В январе-феврале в период сезонно низкого спроса, дисконт начнёт расти, а повышение ипотечных ставок будет стимулировать собственников увеличивать скидку на свои объекты, чтобы компенсировать увеличение стоимости заёмных средств для реальных покупателей", - подытоживает эксперт.

Минимальный дисконт обусловлен тем, что текущий срок экспонирования комфортен для владельца, считает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. Как только он перестанет быть таким, стоит ожидать скидки и более гибкого поведения продавца. Прогнозировать ценообразование на вторичном рынке сложнее, чем на первичном, говорит эксперт: стоимость квартир в новостройках рассчитывается исходя из экономически обоснованных расходов, бизнес-модели и стратегии продаж конкретного застройщика, на вторичную же недвижимость собственники в некоторых случаях устанавливают далекую от объективной стоимость.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Жилищные субсидии станут ближе к рыночным ценам

По данным "Циан.Аналитика", в ноябре вторичный рынок еще более оживился: на традиционный сезонный рост интереса наложился переток спроса с сегмента новостроек. Это привело к небольшому росту цен (+2,3% за месяц, в сентябре они увеличились на 2%) и сокращению объема предложения (-1,6%).

Сильнее всего вторичка за месяц подорожала в Московской области (на 3%) и в среднем по городам-миллионникам вне столичных агломераций (на 2,3%). В Москве цены увеличились лишь на 1,3%, в Санкт-Петербурге - на 1,9%.

Средний срок экспозиции квартир продолжает сокращаться. В среднем в крупных городах квартиры продаются за 100 дней, год назад продажи шли на 20 дней больше, месяц назад - на один день больше.

Последний год вторичный рынок находится в состоянии стагнации, говорит руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. До конца года может наблюдаться небольшой рост цен. Но на рынок выходит все больше инвестиционных лотов (квартир в новостройках, в том числе без отделки) и наследственных квартир, которые обычно дешевле, чем в среднем по вторичке. "Факторы ценообразования уравновешивают друг друга, поэтому нет причин ожидать, что в ближайшее время ситуация кардинально изменится", - считает эксперт.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость

Главное сегодня

Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США
Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию"
Правительство утвердило критерии оценки "уровня бедности" в России
Россия ограничит въезд из 10 стран, где обнаружен новый штамм COVID-19
В Кузбассе мэра отправили в отставку за банкет в день траура по шахтерам
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре