Эксперты составили рейтинг городов по скидкам на жилье

Продавцы вторичных квартир как никогда редко соглашаются на торг с покупателями. Это означает, что предпосылок для снижения цен на жилье нет, считают эксперты.

Уровень торга при продаже вторичного жилья вновь начал снижаться, в ноябре он опустился до 2,43%. Такой в среднем размер скидки готовы были делать владельцы при продаже квартир, сообщает компания "Этажи". За 11 месяцев нынешнего года средний размер торга - 2,6%. Для сравнения за 11 месяцев прошлого года показатель был на уровне 4,6%. Впрочем, тогда повлияло начало пандемии - в апреле 2020 года продавцы готовы были скинуть в среднем 5,6%. Затем ипотечные ставки снизились, спрос стал расти. В итоге в феврале 2021 года средний уровень торга в России при продаже вторичного жилья достиг рекордно низкой отметки - 2,3%. В июле уровень дисконта вырос до 3%, что было связано с оттоком покупателей на рынок новостроек в июне из-за грядущих изменений программы льготного кредитования.

"Сейчас на рынке вторичного жилья уровень торга приблизился к рекордно низким значениям, а это говорит о том, что в краткосрочной перспективе цены на вторичное жильё в России снижаться не будут, - рассказывает директор департамента управления компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова. - Уровень дисконта - один из ключевых показателей, который демонстрирует перспективы изменения цен на вторичном рынке жилья. Как правило, от увеличения уровня торга до реального снижения средней цены продажи проходит от 1 до 3 месяцев".

Среди крупных городов самый большой дисконт при продаже квартир в ноябре были готовы делать жители Перми - 6,1%, подсчитали для "РГ" в компании. На втором месте омичи (4,2%), на третьем нижегородцы (4%), на четвёртом жители Новосибирска (3,4%), на пятом - Ростова-на-Дону (3%). Далее следуют Уфа и Челябинск (2,9%), Санкт-Петербург и Екатеринбург (2,7%), Волгоград (2,2%), Самара и Казань (1,5%), Красноярский край (1%) и Москва (0,7%).

По сравнению с 11 месяцами прошлого года в этом году во всех крупных городах России дисконт снизился в среднем на 2%. За исключением Ростова-на-Дону, где он, наоборот, вырос на 1,8% и по итогам составляет 2,4%.

"Высокий интерес россиян к жилой недвижимости продолжает подогревать цены на рынке вторичного жилья России, за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте выросла на 21%. Одна из причин высокой покупательской активности на рынке готового жилья - недостаток предложения квартир в новостройках на финальной стадии готовности. Такой высокий спрос, естественно, ведёт к тому, что собственники поднимают стоимость объектов. Однако мы не исключаем, что в начале 2022 года ситуация начнёт меняться. В январе-феврале в период сезонно низкого спроса, дисконт начнёт расти, а повышение ипотечных ставок будет стимулировать собственников увеличивать скидку на свои объекты, чтобы компенсировать увеличение стоимости заёмных средств для реальных покупателей", - подытоживает эксперт.

Минимальный дисконт обусловлен тем, что текущий срок экспонирования комфортен для владельца, считает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. Как только он перестанет быть таким, стоит ожидать скидки и более гибкого поведения продавца. Прогнозировать ценообразование на вторичном рынке сложнее, чем на первичном, говорит эксперт: стоимость квартир в новостройках рассчитывается исходя из экономически обоснованных расходов, бизнес-модели и стратегии продаж конкретного застройщика, на вторичную же недвижимость собственники в некоторых случаях устанавливают далекую от объективной стоимость.

По данным "Циан.Аналитика", в ноябре вторичный рынок еще более оживился: на традиционный сезонный рост интереса наложился переток спроса с сегмента новостроек. Это привело к небольшому росту цен (+2,3% за месяц, в сентябре они увеличились на 2%) и сокращению объема предложения (-1,6%).

Сильнее всего вторичка за месяц подорожала в Московской области (на 3%) и в среднем по городам-миллионникам вне столичных агломераций (на 2,3%). В Москве цены увеличились лишь на 1,3%, в Санкт-Петербурге - на 1,9%.

Средний срок экспозиции квартир продолжает сокращаться. В среднем в крупных городах квартиры продаются за 100 дней, год назад продажи шли на 20 дней больше, месяц назад - на один день больше.

Последний год вторичный рынок находится в состоянии стагнации, говорит руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. До конца года может наблюдаться небольшой рост цен. Но на рынок выходит все больше инвестиционных лотов (квартир в новостройках, в том числе без отделки) и наследственных квартир, которые обычно дешевле, чем в среднем по вторичке. "Факторы ценообразования уравновешивают друг друга, поэтому нет причин ожидать, что в ближайшее время ситуация кардинально изменится", - считает эксперт.