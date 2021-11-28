Финансист Бахтин назвал худшие валюты для покупки

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин назвал самые худшие валюты для покупки. Все они относятся к классу экзотических, пояснил аналитик, слова которого приводит "Прайм".

По словам Бахтина, к таким валютам относятся, в частности, иранский риал, афганский афгани или венесуэльский боливар. "Валюты этих стран связаны с критическими рисками из-за экономических или политических проблем", - пояснил аналитик.

Покупать деньги этих стран стоит лишь в исключительных случаях вроде путешествия или переезда, считает Бахтин.

Что касается инвестиций, то вкладываться, по мнению эксперта, следует вообще не в наличность, а в финансовые инструменты - облигации и биржевые фонды - если они номинированы в долларах или евро.

Четкого определения экзотических валют нет. Обычно к ним относят неликвидные валюты, которые мало используются при расчетах. Например, израильский шекель, южнокорейскую вону, польский злотый или турецкую лиру.