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Фото: Актриса Линдси Лохан выходит замуж

Новости
    28.11.2021, 21:49
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: insragram.com/ lindsaylohan Фото: insragram.com/ lindsaylohan
Фото: insragram.com/ lindsaylohan

35-летняя актриса и певица Линдси Лохан объявила о помолвке со своим бойфрендом Бадером Шаммасом. Об этом событии девушка сообщила в своем Instagram, опубликовав серию фото с женихом и кольцом на безымянном пальце.

- Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее, - подписала фотографии Линдси Лохан.

Избранник актрисы - арабский бизнесмен. Пара встречается с начала 2020 года, еще до пандемии они были замечены на музыкальном фестивале в Дубае, сообщает Daily Mail.

Американская актриса Линдси Лохан начала свою карьеру в раннем детстве, прославилась после съемок в фильме "Ловушка для родителей" в 1998 году. Далее сыграла в "Дрянных девчонках", "Чумовой пятнице", "Крутой Джорджии". Затем дебютировала в качестве певицы, выпустив музыкальный альбом. В конце 00-х годов карьера Лохан прервалась из-за ее наркотической и алкогольной зависимости и лечения в реабилитационных центрах.

Личная жизнь Линдси Лохан часто оказывалась в центре внимания из-за скандалов. Так, с 2016 по 2017 год она состояла в отношениях с сыном владельца крупной транспортной компании Егором Тарабасовым. Тогда в СМИ появилась информация, что жених душил и избивал ее, а молодой человек, в свою очередь, обвинил актрису в воровстве и меркантильности.

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