Гидрометцентр предупредил о переменах погоды в центре России

Западный циклон принесет в центр европейской территории страны сначала потепление, потом похолодание, дождь, снег, усиление ветра, колебание атмосферного давления. Прогремят даже грозы и опустятся туманы. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Так, в понедельник, 29 ноября, сильный дождь прогнозируется в Белгородской и Курской областях. 29-30 ноября сильный дождь ожидается в Воронежской области. При этом 30 ноября он будет с грозой и ветром до 15-20 м/с. Тот же западный циклон на север европейской территории принесет мокрый снег. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, туман. Преобладающая температура воздуха ночью составит -3…4, днем -2…5 градусов; на юге ночью - 0…7, днем 6…13 градусов тепла.

В последующие двое суток, 30 ноября - 1 декабря, погоду в центре уже будет определять глубокий циклон, который переместится с Беларуси на Архангельскую область. Во вторник, 30 ноября, будет идти дождь, мокрый снег. Особенно сильные осадки прогнозируются в ночь на вторник. Ветер усилится до 17-22 м/с, местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. Преобладающая температура в северной половине Центрального округа ночью и днем от -2…5, на юге ночью 2…8, днем до 11 тепла.

1 декабря с приходом календарной зимы в округе ожидается снег, на севере местами сильный, ветер до 17 м/с, в отдельных районах с метелью. Температура воздуха понизится сразу на 5-8 градусов.