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28.11.2021 20:53
Рубрика: В мире

Грозит ли президенту Украины реальный госпереворот

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
Уже 1 декабря на Украине должен произойти очередной госпереворот. Это важное мероприятие анонсировал сам президент Владимир Зеленский в ходе последнего пятичасового общения с журналистами. "РГ" разбирается, на самом ли деле Украина "беременна" очередным майданом?
Испуганный Зеленский - а страх, это главное, что считали на его лице зрители пресс-марафона, - может принять за переворот что угодно. Фото: EPA Испуганный Зеленский - а страх, это главное, что считали на его лице зрители пресс-марафона, - может принять за переворот что угодно. Фото: EPA
Испуганный Зеленский - а страх, это главное, что считали на его лице зрители пресс-марафона, - может принять за переворот что угодно. Фото: EPA

Это общение главы Украины с прессой приурочили к экватору президентской каденции, но собственно исполнению предвыборных обещаний был посвящен только первый вопрос. Второй касался вероятности военного конфликта с Россией, о котором так много говорят в Киеве, Вашингтоне и Лондоне. И здесь Зеленский, славящийся необычайной легкостью мысли, быстро перешел от оценки внешних опасностей к поиску внутренних врагов. Оказалось, что от украинских разведчиков и их иностранных коллег у него есть "интересная информация" в форме неких аудиозаписей о готовящемся перевороте, руководителем которого назначен богатейший украинец Ринат Ахметов, которому на это дело выделяется миллиард долларов (плюсом к 7,6 имеющимся у него на май текущего года по оценке Forbes-Украина. - "РГ"). При этом Зеленский тут же примирительно пригласил олигарха к себе в офис, дабы обсудить существующие доказательства, поскольку, как кажется президенту, неизвестные злоумышленники Ахметова используют и провоцируют.

Фото: AP
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Выяснилось, что о перевороте Зеленский узнал не от американцев. Иначе помощник госсекретаря Карен Донфрид не заявляла бы, что США "пытаются получить дополнительную информацию" из Киева для оценки ситуации. Хотя не только от этого у обитателей Белого дома должны были недоуменно подняться брови. Чего стоит рассказ Зеленского, как бывший глава разведки предлагал ему выкрасть (!) информацию о происхождении коронавируса и передать ее - какой сюрприз для США - в Китай и Россию. Или пассаж про телефон главы его офиса, который прослушивается всеми западными спецслужбами.

Украинский обыватель перекормлен разного рода "прослушками" и давно не воспринимает их близко к сердцу

Сам Ахметов ответил Зеленскому и на обвинения, и на вызов в офис, до того как прозвучал последний вопрос. Пресс-служба СКМ - головной компании олигарха - распространила короткое сообщение за его подписью, где обвинения Зеленского названы сплошной и возмутительной ложью. Также "крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны" пообещал и дальше защищать украинскую демократию и свободу слова от "авторитаризма и цензуры". Иными словами, вызов, но не в офис президента, принят, и о примирении на сегодняшний день не может идти речи. Само появление этого ответа - событие уникальное и угрожающее. Ахметов, в принципе не комментирующий политическую повестку, уживался со всеми президентами Украины и ни одному из них не отвечал лично и публично.

Уже не важно, какие доказательства предъявит Зеленский олигарху - украинский обыватель перекормлен разного рода "прослушками" и давно не воспринимает их близко к сердцу. И сам конфликт Зеленского с Ахметовым, перешедший из споров о бизнесе на высший - межличностный - уровень, лишь следствие кризиса власти и шире - украинской государственности. Зеленский не может себе объяснить и, возможно, в принципе понять, почему его рейтинги падают, а образ "простого парня, который хочет как лучше" вызывает раздражение и отторжение даже у фанатов "95-го квартала". Неудивительно, что видеоролики и фирменная хрипотца Зеленского перестали работать, а необоснованные, и оттого вдвойне нелепые, диктаторские замашки стали заметны всем. Даже иностранным СМИ - критические публикации о нынешнем президенте Украины появляются там почти еженедельно, а мировые лидеры отказываются считать его ровней. Внутри страны Зеленский своим размашистым президентством нажил столько врагов, что в друзьях остался один Игорь Коломойский, да и тот сейчас спешит получить от президента и государства максимум, как будто предчувствует недоброе.

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