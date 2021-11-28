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28.11.2021 08:55
Рубрика: Общество

Китайские ученые назвали самый радиоактивный фрукт

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские ученые назвали самый радиоактивный фрукт, а также пояснили, сможет ли его употребление привести к раку. Речь идет о банане, в котором содержится изотоп калий-40, сообщает пользователь WeChat и приводит в доказательство мнение экспертов Пекинского университета аэронавтики и астронавтики.

Фото: iStock
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По словам доктора физических наук Чжан Сяотянь и доктора биомедицинской инженерии Ляо Цзе, бананы действительно дают ионизирующее излучение. Однако оно крайне невелико и паниковать не стоит, а все утверждения о радиационной опасности ненаучны.

В одном банане содержится всего около 0,0778 микрозивертов радиационной дозы. Эксперты отмечают, что это ничтожно мало и приводят в сравнение компьютерную томографию - в ходе ее организм получает дозу равную примерно 70000 бананам.

А смертельная радиационная доза для человека равна примерно 35 миллионам бананов.

Ученые также напомнили, что радиоизлучение окружает нас и исходит отовсюду - от мобильных телефонов и телевизоров до высоковольтных проводов и табака.

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