Коллеги об Александре Градском: "Последний из эпохи совести"

Новости

Почти треть россиян не знают, сколько потратят на новогодний стол 12:14
Оперштаб: В Москве выявлено 3 086 новых случаев COVID-19 11:50
В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США 11:32
Российский самоходный камень-шпион показали на видео 11:21
Погибший в шахте "Листвяжная" горный мастер спас около 10 человек 11:04
Петр Бирюков: "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам 10:59
Началось серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон" 10:39
Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" увеличилось до 76 10:35
Австралия подтвердила два случая заражения новым штаммом коронавируса 10:31
"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского 09:55
В Москве девочка-подросток сорвалась с эскалатора в ТЦ 09:44
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией 09:32
Наталья Сергунина: Гранты мэра Москвы выиграли 99 учеников и коллективов школ искусств 09:29
Китайские ученые назвали самый радиоактивный фрукт 08:55
В США в Черную пятницу зафиксированы многочисленные грабежи 08:44
Рейтинг одобрения Байдена оказался ниже, чем у самого непопулярного губернатора 08:20
Умер певец и композитор Александр Градский 07:50
Главврач Вечорко: Антипрививочники не хотят знать правду 07:48
Финансист Бахтин назвал худшие валюты для покупки 07:38
В Чехии подтвержден случай заражения штаммом "омикрон" 06:50
Полянский: Организуемый США "Саммит за демократию" может подорвать ООН 06:12
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря 05:30
"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно 05:20
Врачи Якутии впервые удалили врожденную катаракту малолетним пациентам 05:13
В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 35 млн к 2050 году 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
28.11.2021 12:00
Рубрика: Культура

Коллеги об Александре Градском: "Последний из эпохи совести"

Текст: Наталья Соколова
Известный музыкант, композитор, наставник шоу "Голос" ушел из жизни 28 ноября. Коллеги соболезнуют родным Александра Борисовича и вспоминают, каким он был. "РГ" собрала самые заметные комментарии.

Режиссер Алексей Герман-младший у себя на странице в Facebook рассказал о том, что с Градским он познакомился давно. "Я был с ним знаком много лет назад, - говорит режиссер. - Бывал дома. Познакомил с папой и мамой. Даня, Маша, я вам очень соболезную. Это ужасно, но вы справитесь. Еще помню, что мне всегда казалось, что он говорил искреннее во время наших встреч. От правды, от своих ощущений, без дурости и красивостей. Градский был большой, сложный и азартный. В нем был объем, воля и масштаб. Очень жаль".

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Видео: Пять главных песен Александра Градского

Вика Цыганова написала в своем Instagram: "Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души... Ушел".

"Пятому каналу" режиссер Светлана Дружинина рассказала о совместной работе с Градским над картиной "Солнце, снова солнце". Мэтр озвучил главного героя.

"Это уникальный дар, уникальный голос, которым Александр Градский воспользовался в самой высшей степени, - отметила актриса и режиссер. - Он легкий, азартный, он влюбчивый в женщин, он влюбчивый в дело, он влюбленный в жизнь. Вся его работа, которую я видела на телевидении с молодыми голосами говорила о том, что в нем еще был и великолепный учитель".

Певец Вячеслав Малежик в эфире каналу "360" отметил: "Есть в Библии высказывание, что о деревьях судят по плодам, вот плоды у Саши совершенно замечательные". И добавил, что Градский "был обаятельным человеком, смелым, отважным и не боящимся быть первым".

Культура Музыка Поп-музыка

Главное сегодня

"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией
Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США
Худрук БДТ им. Товстоногова - о настоящем и будущем актеров и зрителей в изменчивом мире
По "Пушкинской карте" можно будет купить билет в кино