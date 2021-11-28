Коллеги об Александре Градском: "Последний из эпохи совести"

Известный музыкант, композитор, наставник шоу "Голос" ушел из жизни 28 ноября. Коллеги соболезнуют родным Александра Борисовича и вспоминают, каким он был. "РГ" собрала самые заметные комментарии.

Режиссер Алексей Герман-младший у себя на странице в Facebook рассказал о том, что с Градским он познакомился давно. "Я был с ним знаком много лет назад, - говорит режиссер. - Бывал дома. Познакомил с папой и мамой. Даня, Маша, я вам очень соболезную. Это ужасно, но вы справитесь. Еще помню, что мне всегда казалось, что он говорил искреннее во время наших встреч. От правды, от своих ощущений, без дурости и красивостей. Градский был большой, сложный и азартный. В нем был объем, воля и масштаб. Очень жаль".

Вика Цыганова написала в своем Instagram: "Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души... Ушел".

"Пятому каналу" режиссер Светлана Дружинина рассказала о совместной работе с Градским над картиной "Солнце, снова солнце". Мэтр озвучил главного героя.

"Это уникальный дар, уникальный голос, которым Александр Градский воспользовался в самой высшей степени, - отметила актриса и режиссер. - Он легкий, азартный, он влюбчивый в женщин, он влюбчивый в дело, он влюбленный в жизнь. Вся его работа, которую я видела на телевидении с молодыми голосами говорила о том, что в нем еще был и великолепный учитель".

Певец Вячеслав Малежик в эфире каналу "360" отметил: "Есть в Библии высказывание, что о деревьях судят по плодам, вот плоды у Саши совершенно замечательные". И добавил, что Градский "был обаятельным человеком, смелым, отважным и не боящимся быть первым".