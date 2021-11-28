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28.11.2021 14:31
Рубрика: В мире

Конкурс "Мисс Вселенная" не будет отменен из-за нового штамма COVID-19

Текст: Александр Гусаров

Финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021", который намечен к проведению в израильском городе Эйлат 12 декабря, не будет отменен или перенесен из-за стремительного распространения в мире нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Это событие, которое будет транслироваться в 174 странах мира, мероприятие, в котором Эйлат очень нуждается", - процитировала заявление главы израильского минтуризма газета The Jerusalem Post.

По словам Развозова, вводимый правительством Израиля с 29 ноября на две недели запрет на въезд в страну иностранных граждан не будет распространяться на участников конкурса. Им планируется выдать особые разрешения специальной комиссией по исключительным случаям.

"Таким образом, используя спецкомиссию, мы проведем это мероприятие, которое страна уже взяла на себя и которое мы не можем отменить", - сказал Развозов.

Вместе с тем, участники мероприятия, вероятно, будут обязаны сдавать ПЦР-тест каждые 48 часов, а также соблюдать другие ограничительные меры.

В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

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