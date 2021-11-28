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28.11.2021 18:36
Рубрика: Экономика

Мировые рынки испугались нового штамма коронавируса

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
Мировые рынки вечером в пятницу, 26 ноября, начали активно отыгрывать обнаружение нового штамма коронавирусной инфекции на юге Африки. Он рискует остановить авиасообщение по всему миру, увел инвесторов в "защитные гавани" и уже обвалил нефтяной рынок более чем на 10%. Для российского финансового рынка ситуация дополнительно осложняется последним фактором, а также тлеющей напряженностью геополитического фона.
Почти все биржевые индексы среагировали на новый штамм негативно, поскольку он увеличивает риск новых локдаунов. Фото: Gettyimages Почти все биржевые индексы среагировали на новый штамм негативно, поскольку он увеличивает риск новых локдаунов. Фото: Gettyimages
Почти все биржевые индексы среагировали на новый штамм негативно, поскольку он увеличивает риск новых локдаунов. Фото: Gettyimages

После обнаружения нового штамма коронавируса ряд стран сразу же объявил об ограничении авиасообщения. Такой шаг - всегда сигнал, что потребление нефти и нефтепродуктов, вероятно, начнет падать, что в текущей ситуации чревато избытком предложения на мировом рынке. Вслед за этим упала и сама нефть: бочка североморского сорта Brent и легкая техасская смесь WTI обвалились на 9-11% - до 72 и 68 долларов соответственно (по ближайшему фьючерсу).

Фото: Муса Салгереев/ТАСС
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На следующей неделе должна пройти встреча альянса ОПЕК+, и в свете новых событий источники Reuters сообщили, что делегаты обеспокоены влиянием вируса на спрос. И если ОПЕК+ представляет крупнейших поставщиков нефти, то США, Китай, Индия, Япония и Южная Корея - крупнейших потребителей, которые недавно решили высвободить часть своих нефтяных резервов, чтобы побороть-таки высокие цены на нефть, но за них это сделал новый штамм COVID-19. Наиболее вероятный диапазон цен на нефть сорта Brent на этой неделе составляет 73-76 долларов за баррель, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Мировые биржи вслед за нефтью также просели, в среднем падение составило 2-5% по индексам Dow Jones, DAX, российским РТС и индексу МосБиржи. В США акции туристического сектора, банков и сырьевых компаний лидируют в снижении в ходе "распродажи" наряду с Apple и Tesla. Также снизились акции крупнейших российских концернов: СберБанк, "Яндекс", "Газпром" и другие проседали аналогичным образом - на 2-5%. "Акции реагируют негативно, потому что на данный момент неизвестно, в какой степени вакцины будут эффективны против нового штамма, и, следовательно, это увеличивает риск новых локдаунов, что приводит к экономическому спаду", - заявил Питер Гарнри из Saxo Bank.

Палладий и платина на мировых биржах, наоборот, неожиданно подешевели на 1,2-2,1%. Аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг объяснил это опасениями иного рода: новый штамм может сдержать продажи автомобилей, а следовательно, и спрос на металлы, которые использует мировой автопром в автомобильных выхлопных системах.

Курс доллара на Московской бирже вырос менее чем на 2%, до 75,9 рубля, евро вырос на 2,2%, до 85,6 рубля. Хуже себя чувствовала, например, турецкая лира, просевшая почти на 5%, но на фоне проблем внутреннего характера. Доллар на мировом рынке резко ослабел к евро, и если эпидемиологическая ситуация в мире ухудшится, то ФРС может перенести сроки повышения базовых ставок.

Нашлись и активы, которые чувствовали себя лучше остальных, - это японская иена и швейцарский франк. Они по традиции считаются безопасными - в них перетекает мировой капитал в период глобальных катаклизмов. За сутки с появления новостей о новом штамме обе валюты выросли на 0,8-1,2%. Защитным активом часто выступает также золото, но оно в этот раз не подорожало, а замерло в цене.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Важными для движения российских индексов на этой неделе останутся общерыночные настроения и сигналы с геополитического фронта, говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "Несмотря на рост неопределенности, причин для развития панических продаж нет, и при улучшении рыночного настроя текущая просадка может начать активно выкупаться. По нашим оценкам, на этой неделе индекс Мосбиржи может двигаться в пределах 3820-3990 пунктов, индекс РТС - 1600-1730 пунктов" - говорит он.

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на этой неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 74,5-76,5 к доллару и 84,5-86,5 к евро. В ближайшее время ситуация с распространением нового штамма ковида и реакция на нее со стороны медицинских и монетарных властей останется главной темой на глобальных рынках, подчеркивает он. Кроме этого, в понедельник завершается ноябрьский налоговый период, и со вторника рубль лишится этого локального фактора поддержки, напоминает аналитик.

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По словам Васильева, главной мировой статистикой недели и риск-фактором для рубля будут данные по рынку труда США за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу. В случае если статистика окажется сильной (будет создано более 560 тысяч новых рабочих мест, а безработица продолжит снижение), то можно ожидать, что доллар продолжит восходящий тренд на мировом рынке, а рубль ослабнет. Напротив, более слабые данные по рынку труда будут означать, что ФРС не будет спешить с выходом из монетарных стимулов, что окажет поддержку всем рисковым активам, включая рубль, говорит эксперт.

Экономика ВЭД Пандемия коронавируса COVID-19

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