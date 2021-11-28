В мире
28.11.2021 12:00
Текст: Юрий Сизов

На литовско-белорусской границе обнаружен труп мужчины

Фото: instagram.com/borderguards_by Фото: instagram.com/borderguards_by
Фото: instagram.com/borderguards_by

На участке белорусской заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда накануне обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет, сообщили в погранкомитете РБ.

"Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", - констатировали в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия, сообщают местные новостные порталы.

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