На литовско-белорусской границе обнаружен труп мужчины

На участке белорусской заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда накануне обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет, сообщили в погранкомитете РБ.

"Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", - констатировали в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия, сообщают местные новостные порталы.