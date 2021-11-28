"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно

Случаи бесконтактной передачи "омикрон"-штамма коронавируса могут свидетельствовать о высокой способности к его распространению. Такую точку зрения высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

Она рассказала о странном случае в Гонконге, когда заболели люди, которые никак не соприкасались. "Люди находились в гостинице на карантине, два человека находились в разных номерах через коридор. Они не встречались лично. Речь идет о том, что один прошел по коридору, по которому ранее проходил другой с неплотно прилегающей маской или без нее", - рассказала Баранова агентству ТАСС. По ее словам, этот случай свидетельствует о том, что уровень передачи инфекции может быть довольно высоким.

Однако профессор не согласна с мнением, что омикрон-штамм схож с лихорадкой Эбола. По словам Барановой, в Африке у молодых людей, заболевших новой разновидностью коронавируса, наблюдалась чудовищная усталость, повышалась температура. Но симптомы вскоре исчезали. При заражении лихорадкой Эбола симптомы поначалу напоминают грипп. У человека, действительно, появляются сильная усталость, слабость, начинают болеть мышцы, суставы, возникают головная боль и боль в горле, повышается температура. За этим часто следуют тошнота, рвота, диарея, боли в животе. Далее могут возникнуть одышка и боль в груди. Примерно в половине случаев на коже может развиться макулопапулярная сыпь - плоская красная область, покрытая мелкими шишками, В некоторых случаях может произойти внутреннее и внешнее кровотечение. Обычно это начинается через пять-семь дней после первых симптомов.

По словам профессора Барановой, новая разновидность коронавируса возникла не на основе "дельта"-штамма. Но в то же время есть опасность, что "омикрон" распространится наряду с "дельтой" и будет поражать вакцинированных. "То есть больший уровень антител потребуется для защиты", - добавила эксперт.