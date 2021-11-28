Онколог: Когда можно есть фастфуд и какие продукты провоцируют рак

Такого понятия как продукты для профилактики онкологических заболеваний не существует. Так как до сих пор не выявлено еще прямой взаимосвязи между определенной едой и раком. Но есть продукты, к которым все же следует присмотреться.

Специально для "Российской газеты" врач-онколог онкоцентра Лапино-2 Эльхан Ибрагимов рассказал, какому рациону лучше придерживаться, чтобы снизить вероятность появления рака:

- Любому человеку, независимо от ситуации, стоит придерживаться правил разумного и здорового питания. Если нет заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и других, требующих соблюдения определенной лечебной диеты, то здоровому человеку можно порекомендовать увеличить употребление фруктов и овощей. Также следует сократить употребление фастфуда, полуфабрикатов, колбасных изделий, консервов, газированных напитков, маргарина, чипсов, снеков и так далее.

Но сократить - это не значит вычеркнуть из рациона. Иногда все вышеперечисленное можно есть. Например, 1-2 раза в неделю.

Также следует ограничить употребление спиртного, так как оно может способствовать развитию рака желудка и кишечника.

Но, пожалуй, стоит выделить в отдельную категорию красное мясо, копчености, продукты переработки красного мяса: колбасу, сосиски и так далее. Научные исследования говорят о том, что при чрезмерном их употреблении, они могут способствовать образованию рака ЖКТ.

Длительная тепловая обработка мяса (копчение, варка, особенно обжаривание, приготовление на гриле) может привести к образованию в нем канцерогенных веществ нитрозосоединений и полициклических ароматических углеводородов, которые, накапливаясь в организме, могут вызывать мутации на клеточном уровне. А, как известно, именно клеточные мутации приводят к образованию раковой опухоли. Поэтому такие продукты следует ограничить.

Но, к сожалению, такого понятия как противораковая диета не существует. Если бы это было так, то уже никто бы не болел раком. Однако, некоторые предприимчивые граждане на этом спекулируют, пытаясь приписать целебные свойства определенным продуктам. Особенно любят в этом отношении экзотические фрукты, так как, например, в России мало кто в них разбирается.

Естественно, цены на продукты питания, которые позиционируются как "противораковые", завышены в несколько раз. Это не более, чем маркетинг. Также как экопродукты, постные продукты и так далее.

Чтобы снизить риск возникновения рака, надо, во-первых, отказаться от вредных привычек: курение, алкоголь, переедание и так далее.

Во-вторых, поддерживать здоровье организма в целом.

В-третьих, включить в свою жизнь умеренные физические нагрузки.

В-четвертых, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры. Хотя бы плановую диспансеризацию. Доказано, что благодаря ей, случаи выявления рака на ранних стадиях увеличились примерно в восемь раз. А это большое достижение, ведь чем раньше удается обнаружить рак, тем лучше прогноз лечения. Также диспансеризация позволяет выявить факторы риска и, в некоторых случаях, предотвратить заболевание.