Новости

Почти треть россиян не знают, сколько потратят на новогодний стол 12:14
Оперштаб: В Москве выявлено 3 086 новых случаев COVID-19 11:50
В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США 11:32
Российский самоходный камень-шпион показали на видео 11:21
Погибший в шахте "Листвяжная" горный мастер спас около 10 человек 11:04
Петр Бирюков: "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам 10:59
Началось серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон" 10:39
Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" увеличилось до 76 10:35
Австралия подтвердила два случая заражения новым штаммом коронавируса 10:31
"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского 09:55
В Москве девочка-подросток сорвалась с эскалатора в ТЦ 09:44
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией 09:32
Наталья Сергунина: Гранты мэра Москвы выиграли 99 учеников и коллективов школ искусств 09:29
Китайские ученые назвали самый радиоактивный фрукт 08:55
В США в Черную пятницу зафиксированы многочисленные грабежи 08:44
Рейтинг одобрения Байдена оказался ниже, чем у самого непопулярного губернатора 08:20
Умер певец и композитор Александр Градский 07:50
Главврач Вечорко: Антипрививочники не хотят знать правду 07:48
Финансист Бахтин назвал худшие валюты для покупки 07:38
В Чехии подтвержден случай заражения штаммом "омикрон" 06:50
Полянский: Организуемый США "Саммит за демократию" может подорвать ООН 06:12
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря 05:30
"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно 05:20
Врачи Якутии впервые удалили врожденную катаракту малолетним пациентам 05:13
В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 35 млн к 2050 году 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
28.11.2021 11:50
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 3 086 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 3 086 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 807 человек. На ИВЛ находятся 617 человек.

В городе выздоровели ещё 4 138 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 764 835. В столице скончались 95 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

Как разные страны ответили на появление нового штамма коронавируса
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией
Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"