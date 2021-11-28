Парламентарии СНГ обсудили проблемы миграции на фоне пандемии

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова проинформировала о ситуации, связанной с беженцами на границе с Польшей. "Нашу страну обвиняют в создании миграционного кризиса, но Беларусь не причина и не источник конфликта, - подчеркнула она. - Люди бегут от войны и нищеты из стран Ближнего Востока в государства Европейского cоюза, где им была обещана лучшая жизнь".
Всемирная организация здравоохранения намерена создать межрегиональный механизм, в котором будут учитываться миграционные маршруты, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. "Мир быстро меняется, и наш подход к миграции и здоровью тоже должен меняться. Здоровье - фундаментальное право человека, а не привилегия. Мигранты, с которыми я встречался на белорусской границе несколько дней назад, имеют такое же право на здоровье, как и мы с вами", - сказал он.
На 53-м пленарном заседании ассамблеи принято 11 модельных законов, которые послужат образцами при совершенствовании нормативных документов в странах содружества. В числе таких документов - "О равном доступе к профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в странах СНГ". В нем говорится, что граждане могут выбирать медорганизации независимо от регистрации по месту жительства или пребывания, но не чаще раза в год.
Модельный закон "О донорстве органов" запрещает любую форму изъятия человеческих органов за плату, а законом "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению" предусмотрено, что такими территориями признают те, где средняя годовая эффективная доза облучения населения превышает естественный уровень на 1 миллизиверт.
Глава Сената Олий мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева от имени главы Узбекистана Шавката Мирзиёева вручила Валентине Матвиенко орден "Дустлик" ("Дружба") за активные усилия и личный вклад в укрепление дружбы, стратегического партнерства и союзничества между странами.
Подводя итоги осенней сессии МПА СНГ, Матвиенко отметила, что Содружество сегодня - востребованный институт, а к его 30-летию участники подошли с огромным позитивным багажом и хорошими перспективами.