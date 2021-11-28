Парламентарии СНГ обсудили проблемы миграции на фоне пандемии

За 30 лет работы Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ подготовила 611 модельных законодательных актов и других нормативных правовых документов, а пандемия коронавируса не прервала эту работу, сообщила спикер Совета Федерации и председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко. Основной темой прошедшего 26 ноября в Санкт-Петербурге пленарного заседания ассамблеи стали проблемы миграции.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова проинформировала о ситуации, связанной с беженцами на границе с Польшей. "Нашу страну обвиняют в создании миграционного кризиса, но Беларусь не причина и не источник конфликта, - подчеркнула она. - Люди бегут от войны и нищеты из стран Ближнего Востока в государства Европейского cоюза, где им была обещана лучшая жизнь".

Всемирная организация здравоохранения намерена создать межрегиональный механизм, в котором будут учитываться миграционные маршруты, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. "Мир быстро меняется, и наш подход к миграции и здоровью тоже должен меняться. Здоровье - фундаментальное право человека, а не привилегия. Мигранты, с которыми я встречался на белорусской границе несколько дней назад, имеют такое же право на здоровье, как и мы с вами", - сказал он.

На 53-м пленарном заседании ассамблеи принято 11 модельных законов, которые послужат образцами при совершенствовании нормативных документов в странах содружества. В числе таких документов - "О равном доступе к профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в странах СНГ". В нем говорится, что граждане могут выбирать медорганизации независимо от регистрации по месту жительства или пребывания, но не чаще раза в год.

Модельный закон "О донорстве органов" запрещает любую форму изъятия человеческих органов за плату, а законом "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению" предусмотрено, что такими территориями признают те, где средняя годовая эффективная доза облучения населения превышает естественный уровень на 1 миллизиверт.

Участники МПА СНГ приняли 11 модельных законов для стран Содружества

Глава Сената Олий мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева от имени главы Узбекистана Шавката Мирзиёева вручила Валентине Матвиенко орден "Дустлик" ("Дружба") за активные усилия и личный вклад в укрепление дружбы, стратегического партнерства и союзничества между странами.

Подводя итоги осенней сессии МПА СНГ, Матвиенко отметила, что Содружество сегодня - востребованный институт, а к его 30-летию участники подошли с огромным позитивным багажом и хорошими перспективами.