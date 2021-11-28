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28.11.2021 11:18
Рубрика: Культура

Первый канал считает своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память о Градском

Текст: Сусанна Альперина
Уход Александра Градского - невосполнимая утрата. Певцы с таким божественным голосом рождаются крайне редко. Но у Александра Борисовича был еще и педагогический талант. В музыкальном шоу Первого канала "Голос" многие участники хотели, чтобы именно Градский был их наставником. И подопечные Градского не раз выигрывали в разных сезонах "Голоса".

Первый канал в день, когда пришла печальная весть, что Градского не стало, отреагировал на случившееся оперативно. Сразу же распространил сообщение, в котором говорится о дальнейшей судьбе шоу "Голос". Приводим его целиком:

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Видео: Пять главных песен Александра Градского

"Первый канал скорбит об уходе Александра Градского - нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса". Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас. Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил "Голос" до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время".

Конечно, можно только представить - как это так - человека уже нет с нами, а выпуски с его участием выходят. Но в этом и состоит великая сила телевидения. Его достойнейшая функция - сохранять память. Предположим, что в память о Градском, канал покажет и фильмы о нем, которых, к счастью, снято немало.

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