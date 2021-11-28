Песков назвал беспочвенными утверждения об агрессивных намерениях России

Россия не планирует ни на кого-то нападать, упреки в агрессивном поведении беспочвенны, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина "публично сказать" об отсутствии планов нападения на Украину. "Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути", - указал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никакие наступления ни на кого".

Представитель Кремля допустил, что упреками в адрес России киевские власти пытаются прикрыть подготовку к наступлению на Юго-Восток. "Это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием", - заявил он.

"Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой", - заключил Дмитрий Песков.