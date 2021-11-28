Песков назвал возможный срок взаимного признания сертификатов вакцинации

Контакты Москвы с Евросоюзом на тему признания сертификатов о вакцинации от коронавируса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил как позитивные. Возможно, удастся это сделать уже через несколько месяцев, не исключил он.

"Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ "домашних заданий", - сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС. Это процесс технологический, пояснил он, уточняя, что за "домашние задания" имеются в виду.

"Но есть все основания полагать, что удастся выйти на позитивную динамику и в течение какого-то количества месяцев уже выйти на взаимное признание", - заключил Песков.