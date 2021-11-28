Песков не будет пока делать назальную вакцину от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не собирается участвовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.

"Да я только сделал "Спутник Лайт", просто зачем?", - сказал пресс-секретарь главы государства журналистам. У Пескова долгое время сохранялись антитела после болезни, и недавно он ревакцинировался "Спутником Лайт".

Напомним, что неделю назад Владимир Путин принял решение участвовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса, и после ревакцинации "Спутником Лайт" на следующий день сделал такую прививку, причем побочных эффектов не было.

"Каждый гражданин сам выбирает", - сказал Песков про решение президента. "У меня очень высокие антитела. У меня, собственно, до вакцинации были очень высокие антитела. Я вот сейчас не мерил после вакцинации, но это очень важно с точки зрения защиты", - заключил он.