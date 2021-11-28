Почти треть россиян не знают, сколько потратят на новогодний стол

Почти треть россиян не смогли оценить свои расходы на новогодний стол и подарки в этом году. Таковы данные опроса банка "Открытие", которое приводит "Прайм".

Согласно результатам исследования, почти 40% россиян уверены, что расходы на празднование Нового года останутся такими же, как и в прошлом году. При этом каждый пятый респондент заявил, что этот бюджет уменьшится, а 11% - что увеличится.

Также опрошенные поделились тем, сколько они потратили на стол в прошлый Новый год. Большинство - 31% - назвало сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

20% потратили не более 5 тысяч рублей, 15% респондентов отпраздновали на 10-15 тысяч рублей, 7% потратили 15-20 тысяч, а 6% - более 20 тысяч. Не смогли ответить на вопрос 18% опрошенных. При этом 3% респондентов заявили, что они вообще не празднуют Новый год.