Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье назначил лидера либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу главой нового правительства республики.

Соответствующее заявление Земан сделал в ходе церемонии, состоявшейся в его загородной резиденции "Ланы".

"Назначаю вас главой правительства и желаю успехов на этом посту на благо всех граждан Чешской республики", - сказал чешский президент новому премьер-министру страны.

Ранее 57-летний Петр Фиала являлся помощником бывшего премьер-министра Чехии Петра Нечаса, а позже был назначен министром образования республики.

Напомним, что либеральная коалиция "Вместе" пришла к власти по итогам состоявшихся в Чехии 8-9 октября парламентских выборов.