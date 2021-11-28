Продавцы вторичного жилья отказываются снижать цены

Продавцы вторичных квартир как никогда редко соглашаются на торг с покупателями. Это означает, что предпосылок для снижения цен на жилье нет, считают эксперты.

Уровень торга при продаже вторичного жилья вновь начал снижаться, в ноябре он опустился до 2,43%. Такой в среднем размер скидки готовы были делать владельцы при продаже квартир, сообщает компания "Этажи". За 11 месяцев нынешнего года средний размер - 2,6%. Для сравнения: за 11 месяцев прошлого года показатель был 4,6%. Впрочем, тогда повлияло начало пандемии - в апреле 2020 года продавцы готовы были скинуть в среднем 5,6%. Затем ипотечные ставки снизились, спрос стал расти. В итоге в феврале 2021 года средний уровень торга в России при продаже вторичного жилья достиг рекордно низкой отметки - 2,3%. В июле уровень дисконта вырос до 3%, что было связано с оттоком покупателей на рынок новостроек в июне из-за грядущих изменений программы льготного кредитования.

"Сейчас на рынке вторичного жилья уровень торга приблизился к рекордно низким значениям, а это говорит о том, что в краткосрочной перспективе цены на вторичное жилье в России снижаться не будут, - говорит директор департамента управления компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова. - Уровень дисконта - один из ключевых показателей, который демонстрирует перспективы изменения цен на вторичном рынке жилья. Как правило, от увеличения уровня торга до реального снижения средней цены продажи проходит 1-3 месяца".

Среди крупных городов самый большой дисконт при продаже квартир в ноябре были готовы делать жители Перми - 6,1%, подсчитали для "РГ" в компании. В топ-5 также вошли Омск (4,2%), Нижний Новгород (4%), Новосибирск (3,4%), Ростов-на-Дону (3%). Далее следуют Уфа и Челябинск (2,9%), Санкт-Петербург и Екатеринбург (2,7%), Волгоград (2,2%), Самара и Казань (1,5%), Красноярский край (1%) и Москва (0,7%).

По сравнению с 11 месяцами прошлого года в этом году во всех крупных городах дисконт снизился в среднем на 2%. За исключением Ростова-на-Дону, где он, наоборот, вырос на 1,8%. "Высокий интерес россиян к жилой недвижимости продолжает подогревать цены на рынке вторичного жилья, за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте выросла на 21%. Одна из причин высокой покупательской активности на рынке готового жилья - недостаток предложения квартир в новостройках на финальной стадии готовности", - добавляет она.

В среднем в крупных городах квартиры продаются за 100 дней, год назад продажи шли на 20 дней больше

Минимальный дисконт обусловлен тем, что текущий срок экспонирования комфортен для владельца, считает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. Как только он перестанет быть таким, стоит ожидать более гибкого поведения продавца.

По данным "ЦИАН.Аналитика", в ноябре вторичный рынок оживился: на традиционный сезонный рост интереса наложился переток спроса с сегмента новостроек. Это привело к небольшому росту цен (+2,3% за месяц, в сентябре они увеличились на 2%) и сокращению объема предложения (-1,6%).