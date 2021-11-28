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Рубрика: Власть

Путин поздравил КВН с юбилеем

Текст: Кира Латухина

Президент в видеообращении поздравил "Клуб веселых и находчивых" с 60-летием, отметив уникальный формат, сильный юмор и боевой настрой КВН.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"КВН впервые вышел в эфир в ноябре 1961 года и практически сразу стал настолько популярным, что при первых же звуках песни "В урочный день, в урочный час мы начинаем вечер наш" миллионы людей стремились к телевизорам. А они тогда были далеко не в каждой семье, поэтому нередко в одной квартире вместе собирались все соседи", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил яркий, уникальный формат КВН, концентрацию юмора и энергии - из телепередачи он быстро стал молодежным движением. "В КВН играли и продолжают играть в школах и вузах, в крупных городах и небольших поселках", - сказал он. Его популярность давно вышла за пределы России. За эти десятилетия КВН стал объединяющим звеном и в нашей стране, и за рубежом, особенно там, где знают и любят русский язык, сказал Путин.

В основе КВН не просто шутки, а более глубокие вещи - ценности командной работы, честного, открытого соперничества, взаимоуважения и взаимной поддержки, считает президент. Любовь к КВН объединяет целые поколения его зрителей и участников. Тем, что они "КВН-щики", гордятся и физики, и лирики, а для многих талантливых студентов КВН стал успешной стартовой площадкой в телевизионной, артистической, творческой карьере, заявил Путин.

"Несмотря на вполне зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким", - подчеркнул глава государства, отметив вклад Александра Маслякова. Путин пожелал Клубу "всегда держать на максимуме яркую, сильную волну юмора, остроумия и боевого настроя".

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