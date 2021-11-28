Путин встретится с президентом Вьетнама и выступит на форуме ВТБ

На следующей неделе, 29 ноября - 5 декабря, президент продолжит активную работу: запланированы переговоры с вьетнамским лидером, принятие верительных грамот послов и участие в инвестфоруме.

Планы Владимира Путина обнародовал телеканал "Россия 1" в передаче "Москва. Кремль. Путин". Об этом сообщает РИА Новости из Петропавловска-Камчатского (в Москве передача еще не транслировалась).

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 30 ноября - 1 декабря. Как сообщается на сайте мероприятия, в первый день в нем примет участие президент - пленарное заседание начнется в 13 часов.

Также на следующей неделе Владимир Путин встретится с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, который приедет в Москву с визитом, и примет верительные грамоты послов иностранных государств в Кремле.