РБК: Россияне-должники спрятали за рубежом недвижимости на миллиард долларов

Стоимость зарубежной недвижимости россиян-должников превышает миллиард долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на дочернюю компанию "Сбера" - коллекторское агентство "АктивБизнесКонсалт".

Коллекторы утверждают, что на недвижимость приходится более 90% активов, которые состоятельные российские должники скрывают за границей. При этом больше всего имущества таких граждан сконцентрировано в Испании, Великобритании, на Кипре и в США.

В агентстве добавили, что в исследовании не учли активы крупных бизнесменов, которые взыскиваются в индивидуальном порядке через иностранные суды.

Кроме того, АБК на основе своих данных попытался составить портрет среднего должника с недвижимостью в Испании и Великобритании. Получилось, что "испанцы" в большинстве своем - женатые мужчины возрастом за 50 лет и имеющие детей.

Среди должников-"британцев" также, в основном, семейные мужчины, но постарше. При этом неплательщики с недвижимостью в Великобритании гораздо чаще имеют вторые и третьи гражданства, помимо российского, нежели в Испании.