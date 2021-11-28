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28.11.2021 12:11
Рубрика: Экономика

РЭЦ проведет крупнейший форум для экспортеров

Текст: Алексей Рыбин

Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром, состоится в Москве. Мероприятие пройдет 10 декабря, сообщает пресс-служба РЭЦ.

РЭЦ намерен оказывать поддержку бизнесу в цифровом виде

Принять участие в форуме приглашены руководители федеральных и региональных органов власти, компании-экспортеры, институты развития и деловые объединения, а также российские и зарубежные эксперты. Традиционно в мероприятии участвуют первые лица правительства России. Так, например, в 2020 году пленарное заседание открывал премьер-министр Михаил Мишустин.

В этом году программа форума сформирована с учетом интересов экспортеров любого масштаба и опыта, а также изменившейся мировой повестки. Ключевой темой станут новые вызовы и возможности в эпоху постпандемии, связанные с переходом на цифровые решения и технологии. В частности, эта тема будет обсуждаться на пленарной сессии "2030 - уже завтра. Что делать?", где выступят, в том числе, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Также в рамках форума будут обсуждаться вопросы будущего российского несырьевого неэнергетического экспорта, влияние экспорта на экономическое развитие регионов, экспорта по каналам электронной торговли, мер поддержки экспорта, расширения логистических коридоров и перспектив работы на рынках Китая, Ближнего Востока, ряда стран Европы и СНГ. Для этого на полях форума будет организована работа международной деловой миссии, а также пройдет серия вебинаров, выступлений, дискуссий и других мероприятий с участием ведущих спикеров и экспертов.

По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, форум "Сделано в России" - это уникальная площадка не только для обсуждения актуальных вопросов экспорта, но и для выработки практических решений по наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж.

"За последние несколько лет произошел ряд событий, изменивших как российскую экономику, так и мировой рынок. Мы сталкиваемся с новым вызовом: "2030 - уже завтра. Что делать?". С ответов на этот глобальный вопрос и начнется центральное событие нашего форума - пленарная сессия", - отметила Вероника Никишина.

Кроме того, в рамках форума состоится церемония вручения Всероссийской премии "Экспортер года". Вниманию гостей также будет представлена выставочная экспозиция с презентацией образцов экспортной продукции.

Форум пройдет в гибридном формате в конгресс-центре Центра международной торговли. Окончательное количество участников, которые смогут посетить площадку, будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Экономика ВЭД

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