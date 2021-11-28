Декабрь в Москве начнется со снега и метелей

Календарная зима в столичном регионе начнется с резкой смены погоды.На смену оттепели из-за теплого атлантического циклона придет резкое похолодание. Так, по прогнозу Гидрометцентра, 1 декабря ожидается снег, гололедица. В ночь температура может опуститься до минус 10 градусов.

По информации Гидрометцентра, к европейской России с запада приближается циклон. Накануне он возник при объединении циклона с акватории Северного моря и генуэзского циклона. В этой активной погодной системе происходит столкновение контрастных воздушных масс, поясняют синоптики. Проще говоря тепло борется с проникновением холода. Из-за этого начнут происходить опасные явления, такие, как ливни, метели, гололедица, усиление ветра.

В начале недели в Москве очень тепло. Температура может побить показатели почти 50-летней давности. Так, самая высокая температура в конце ноября фиксировалась 30 ноября 1974 года. Тогда было всего плюс 5,8 градуса. Но в понедельник, 29 ноября, столбики термометров могут подняться до плюс 6-7 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Возможен сильный дождь.

Во вторник прогнозируется дождь, местами он может быть сильным, днем дождь будет переходить в мокрый снег и снег, к вечеру на дорогах образуется гололедица. Сильно понизится атмосферное давление. Но вскоре оно начнет расти.

Ветер будет усиливаться уже в понедельник, а во вторник порывы ветра местами могут достигать 15-20 м/с. Порывистым ветер будет и в среду 1 декабря. При отрицательной температуре и снеге он будет поднимать метель.

В ночь на вторник в столичном регионе плюс 3-5, местами дождь с мокрым снегом. Днем примерно такая же погода. Но к вечеру температура начнет понижаться - до минус 2 градусов. На дорогах будет очень скользко.

В среду, 1 декабря, снег, местами метель. Ночью похолодает до -5 градусов в Москве и до -7 по области. Днем в Москве -3...-5, в Подмосковье до -7. Ветер юго-западный, западный с порывами до 17 м/с.

Впрочем похолодание при южном ветре окажется недолгим. Уже в четверг, 2 декабря, снова оттепель с дневной температурой до плюс 5 градусов.