Новости

Вяльбе заявила об уходе аналитика сборной России после постов в соцсетях 18:24
На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон" 18:19
На МКАД замечено такси с ребенком за рулем 18:09
БДК "Азов" впервые в новейшей истории получил Георгиевский флаг 18:09
Глава Минтруда рассказал о зарплатах бюджетников в декабре 17:54
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник 17:47
Мясников спрогнозировал, что "омикрон" станет доминирующим штаммом уже зимой 17:43
Ученые Пекинского университета объяснили, почему Китаю опасно открывать границы 17:31
Декабрь в Москве начнется со снега и метелей 17:18
В Кузбассе освятили храм в память о жертвах пожара в "Зимней вишне" 17:06
Омикрон-штамм обнаружен у 13 пассажиров рейса ЮАР - Нидерланды 16:54
Гидрометцентр предупредил о драматичных переменах погоды в центре России 16:52
Возобновлены поисковые работы в шахте Листвяжной 16:42
Путин выразил соболезнования родным и близким Градского 16:30
Вышел новый тизер сериала по "Звездным войнам" "Книга Бобы Фетта" 16:15
Путин встретится с президентом Вьетнама и выступит на форуме ВТБ 16:02
Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" 16:02
Шведка Ханна Эберг стала победительницей спринта на этапе КМ по биатлону 15:15
ВОЗ объяснила, почему назвала новый штамм коронавируса омикроном 15:10
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой 15:00
Выборы в Киргизии проходят при рекордно низкой явке 14:58
Эксперт Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в России не обнаружен 14:36
РБК: Россияне-должники спрятали за рубежом недвижимости на миллиард долларов 14:33
Конкурс "Мисс Вселенная" не будет отменен из-за нового штамма COVID-19 14:31
Разработчик "ЭпиВакКороны" оценил эффективность вакцины против омикрона 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 17:18
Рубрика: Общество

Декабрь в Москве начнется со снега и метелей

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Календарная зима в столичном регионе начнется с резкой смены погоды.На смену оттепели из-за теплого атлантического циклона придет резкое похолодание. Так, по прогнозу Гидрометцентра, 1 декабря ожидается снег, гололедица. В ночь температура может опуститься до минус 10 градусов.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Гидрометцентр предупредил о драматичных переменах погоды в центре России

По информации Гидрометцентра, к европейской России с запада приближается циклон. Накануне он возник при объединении циклона с акватории Северного моря и генуэзского циклона. В этой активной погодной системе происходит столкновение контрастных воздушных масс, поясняют синоптики. Проще говоря тепло борется с проникновением холода. Из-за этого начнут происходить опасные явления, такие, как ливни, метели, гололедица, усиление ветра.

В начале недели в Москве очень тепло. Температура может побить показатели почти 50-летней давности. Так, самая высокая температура в конце ноября фиксировалась 30 ноября 1974 года. Тогда было всего плюс 5,8 градуса. Но в понедельник, 29 ноября, столбики термометров могут подняться до плюс 6-7 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Возможен сильный дождь.

Во вторник прогнозируется дождь, местами он может быть сильным, днем дождь будет переходить в мокрый снег и снег, к вечеру на дорогах образуется гололедица. Сильно понизится атмосферное давление. Но вскоре оно начнет расти.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется настоящая зима

Ветер будет усиливаться уже в понедельник, а во вторник порывы ветра местами могут достигать 15-20 м/с. Порывистым ветер будет и в среду 1 декабря. При отрицательной температуре и снеге он будет поднимать метель.

В ночь на вторник в столичном регионе плюс 3-5, местами дождь с мокрым снегом. Днем примерно такая же погода. Но к вечеру температура начнет понижаться - до минус 2 градусов. На дорогах будет очень скользко.

В среду, 1 декабря, снег, местами метель. Ночью похолодает до -5 градусов в Москве и до -7 по области. Днем в Москве -3...-5, в Подмосковье до -7. Ветер юго-западный, западный с порывами до 17 м/с.

Впрочем похолодание при южном ветре окажется недолгим. Уже в четверг, 2 декабря, снова оттепель с дневной температурой до плюс 5 градусов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Перезимовать

Главное сегодня

В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"