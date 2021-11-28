Москвичей предупредили о приближающемся рекордном тепле и давлении

30 ноября в Москве будет самая теплая ночь за последние 73 года, а атмосферное давление опустится до рекордных 717 мм рт. ст., сообщил ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник в центре России начнутся небольшие дожди, которые в ночные и утренние часы вторника усилятся и приобретут интенсивный ливневый характер. При этом ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже +4…+6 градусов", - рассказал Тишковец ТАСС.

Во второй половине дня 30 ноября дождь сменится мокрым снегом, к вечеру видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров. В целом за сутки выпадет 18 мм осадков, или около 30% месячной нормы. Падение атмосферного давления ожидается к раннему утру 30 ноября. Последний раз столь низким оно было в этот день в 1988 году, уточнил синоптик.

С приходом календарной зимы 1 декабря ночные морозы составят около -1…-6 градусов, то есть все выпавшие накануне осадки превратятся в гололедицу, предупредил Тишковец. Толщина льда местами может составить до 2 см, а поверх него ляжет снег высотой еще 2-3 см. Синоптик называет этот слой уже устоявшимся снежным покровом.