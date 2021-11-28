Новости

Шведка Ханна Эберг стала победительницей спринта на этапе КМ по биатлону 15:15
ВОЗ объяснила, почему назвала новый штамм коронавируса омикроном 15:10
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой 15:00
Выборы в Киргизии проходят при рекордно низкой явке 14:58
Эксперт Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в России не обнаружен 14:36
РБК: Россияне-должники спрятали за рубежом недвижимости на миллиард долларов 14:33
Конкурс "Мисс Вселенная" не будет отменен из-за нового штамма COVID-19 14:31
Разработчик "ЭпиВакКороны" оценил эффективность вакцины против омикрона 14:28
В Минкультуры выразили соболезнования в связи с кончиной Градского 14:20
Москвичей предупредили о приближающемся рекордном тепле и давлении 14:02
Канцлер Австрии выступил за продолжение "Северного потока-2" 13:56
В Японии отменили военные учения, чтобы не сломать сакуру 13:28
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала 13:27
В Шереметьево экстренно сел Boeing из Доминиканы 13:17
Выживший при аварии в шахте "Листвяжной" спасатель вернется к работе 13:17
Марина Хлебникова начала самостоятельно дышать 13:11
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского 13:10
В Канаде предложили ужесточить наказание за протесты против вакцинации 12:58
В ЦАР русский язык станет обязательным для изучения в вузах 12:56
Почти треть россиян не знают, сколько потратят на новогодний стол 12:14
Оперштаб: В Москве выявлено 3 086 новых случаев COVID-19 11:50
В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США 11:32
Российский самоходный камень-шпион показали на видео 11:21
Погибший в шахте "Листвяжная" горный мастер спас около 10 человек 11:04
Петр Бирюков: "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам 10:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 14:02
Рубрика: Общество

Москвичей предупредили о приближающемся рекордном тепле и давлении

Текст: Анастасия Селиванова

30 ноября в Москве будет самая теплая ночь за последние 73 года, а атмосферное давление опустится до рекордных 717 мм рт. ст., сообщил ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин: Москве нужно готовиться к любым погодным катаклизмам

"В понедельник в центре России начнутся небольшие дожди, которые в ночные и утренние часы вторника усилятся и приобретут интенсивный ливневый характер. При этом ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже +4…+6 градусов", - рассказал Тишковец ТАСС.

Во второй половине дня 30 ноября дождь сменится мокрым снегом, к вечеру видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров. В целом за сутки выпадет 18 мм осадков, или около 30% месячной нормы. Падение атмосферного давления ожидается к раннему утру 30 ноября. Последний раз столь низким оно было в этот день в 1988 году, уточнил синоптик.

С приходом календарной зимы 1 декабря ночные морозы составят около -1…-6 градусов, то есть все выпавшие накануне осадки превратятся в гололедицу, предупредил Тишковец. Толщина льда местами может составить до 2 см, а поверх него ляжет снег высотой еще 2-3 см. Синоптик называет этот слой уже устоявшимся снежным покровом.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала
"Омикрон"-штамм продемонстрировал способность передаваться бесконтактно
МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"