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28.11.2021 18:09
Рубрика: Происшествия

На МКАД замечено такси с ребенком за рулем

Текст: Сергей Бабкин

Столичные водители заметили на МКАД такси, за рулем которого находился ребенок, сообщает телеканал "Москва 24".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Автомобиль с символикой "Яндекс. Go" проезжал по одному из средних рядов кольцевой магистрали в районе рынка "Садовод". Мальчик, которому на вид не больше трех лет, держал руль, сидя на коленях у водителя. Также в салоне на пассажирском месте находилась женщина.

Отметим, что за последний год это как минимум третий подобный случай. Как правило, столичное управление ГИБДД оперативно реагирует на подобные инциденты.

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