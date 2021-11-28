На МКАД замечено такси с ребенком за рулем

Столичные водители заметили на МКАД такси, за рулем которого находился ребенок, сообщает телеканал "Москва 24".

Автомобиль с символикой "Яндекс. Go" проезжал по одному из средних рядов кольцевой магистрали в районе рынка "Садовод". Мальчик, которому на вид не больше трех лет, держал руль, сидя на коленях у водителя. Также в салоне на пассажирском месте находилась женщина.

Отметим, что за последний год это как минимум третий подобный случай. Как правило, столичное управление ГИБДД оперативно реагирует на подобные инциденты.