Наталья Сергунина: Гранты мэра Москвы выиграли 99 учеников и коллективов школ искусств

В ноябре завершился ежегодный конкурс на соискание грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Заявки на участие подали 2,9 тысячи учеников столичных заведений творческого профиля. В финале оказались 99 индивидуальных участников и коллективов, которые успешно прошли все три этапа отбора. Сначала претенденты присылали видеопрезентацию, а затем очно выступали перед жюри.

"В Москве много креативных и талантливых ребят. Чтобы они могли развивать свои способности, в городе создана одна из крупнейших в мире систем дополнительного творческого образования. Ее ключевое звено - школы искусств, где дети осваивают живопись, театральное мастерство, хореографию, вокал, музыку и другие направления. Конкурс грантов Мэра Москвы - отличная возможность продемонстрировать свои умения и получить обратную связь от экспертного жюри", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Лауреаты конкурса получили от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тысяч рублей - в коллективных.

Полина Ларина, студентка второго курса Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, победила в номинации "Фольклор". Поет Полина с пяти лет. Тогда ее отдали в церковную воскресную школу, а когда стало понятно, что у девочки действительно есть талант, записали в детскую музыкальную школу. На конкурсе на соискание грантов Мэра Москвы она исполнила а капелла - без музыкального сопровождения - произведение советского композитора Григория Пономаренко и одну из любимых песен Людмилы Зыкиной "Ты скажи, скажи, Волга-матушка".

"Мне хотелось показать на конкурсе все стороны своего таланта. Я могу превратить старую забытую песню в новую, добавить немного актерской игры, спеть иначе, чем принято. И вот зал уже слушает, затаив дыхание. Для меня главное - вызвать эмоции", - рассказывает Полина.

Как лауреат первой степени она получила грант 50 тысяч рублей.На эти деньги планирует поехать на зарубежный конкурс музыки, чтобы показать там, что такое русский фольклор.

Дарья Стерлигова оканчивает Московское хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель". Она стала лауреатом первой степени в номинации "Классическая хореография", сняв видео своей тренировки у станка и исполнив вариацию партии Дульсинеи из балета Людвига Минкуса "Дон Кихот", а также фрагмент балета Риккардо Дриго "Талисман".

Екатерина Вашугина, 14-летняя ученица школы искусств "Старт", получила Гран-при конкурса и заняла первое место в номинации "Архитектура и дизайн". Школьница и раньше выигрывала в профильных соревнованиях, становилась победителем конкурсов "Идеи, преображающие города", "Архвектор", но именно эта победа для ее семьи стала приятной неожиданностью.