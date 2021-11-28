Петр Бирюков: "Парк Яуза" впервые украсят к новогодним праздникам

Создаваемый "Парк Яуза" на северо-востоке Москвы впервые получит новогоднее оформление и праздничную иллюминацию. Как будет украшен парк, рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что в этом году завершили работы по благоустройству еще двух участков парка - в пойме реки Чермянки, превратив их в комфортную территорию для отдыха и занятий спортом. "Они вошли в состав будущего "Парка Яуза", - отметил Петр Бирюков. - Поэтому было принято решение красиво оформить территории нового парка, чтобы создать новогоднее настроение у его гостей". Всего на территории парка в общей сложности установят более 100 новогодних украшений. Среди них будут световые тоннели, арки и фонари, светящиеся шары и навесы из гирлянд.

"На участке от Северодвинской улицы до Ростокинского акведука поставят шесть новогодних елей, фигуры животных и световые звезды, - рассказал Петр Бирюков. - На Северодвинской улице появится световая арка с новогодними шарами и два необычных арт-тоннеля, внешне напоминающие большой елочный шар, украшенный морозной паутинкой".

В районе площадки "Певческое поле", на прогулочных дорожках у Заповедной улицы разместят 20 изящных световых фонарей. Ближе к Яузе появится островок с новогодними оленями, праздничная елка и четыре светящиеся арки.

В Лазоревом проезде и парке спорта "Яуза" гостей будут встречать новогодняя ель, световые зайцы и олени. В "Саду будущего" установят два больших светящихся новогодних шара-арки и островок с оленями.

У Ростокинского акведука разместят 14 необычных наклонных елей - трехметровые красные конструкции будут касаться земли золотыми звездами на макушке. Еще 26 похожих, но более крупных звезд, установят в разных частях парка.

Напомним, что для украшения используется современное энергосберегающее оборудование, безопасное и рассчитанное на работу в любых погодных условиях.