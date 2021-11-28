Новости

Израиль разрешил отслеживать местоположение носителей омикрон-штамма 21:31
Зоран Лукич: Два дня говорим про настрой на Исландию 21:26
До 1 623 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 21:17
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Градского 21:13
В Москве квартиру "нарезали" на шесть студий 21:10
Песков не будет пока делать назальную вакцину от коронавируса 21:07
Песков назвал беспочвенными утверждения об агрессивных намерениях России 20:56
Песков назвал формат возможной встречи Путина с Байденом 20:49
Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира 20:35
Во Франции рак простаты признают профессиональным заболеванием 20:11
В некоторых регионах официальная стоимость жилья поднимется почти вдвое 20:05
В Берлине призвали конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" 20:01
В Перу в результате мощного землетрясения обрушилась башня 16-го века 19:51
"Динамо" на последних минутах вырвало победу над "Рубином" 19:39
Российский биатлонист забыл палки и опоздал на старт спринта 19:33
Ушел из жизни основатель одной из команд "Формулы-1" Фрэнк Уильямс 19:30
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса "омикрон" 19:17
Умер экс-заместитель главы ФСИН Николай Баринов 19:07
"Закрыто в принципе все": в Нидерландах вводят вечерний локдаун 18:42
Вяльбе заявила об уходе аналитика сборной России после постов в соцсетях 18:24
На Ставрополье "КамАЗ" снес 12-тонную систему "Платон" 18:19
На МКАД замечено такси с ребенком за рулем 18:09
БДК "Азов" впервые в новейшей истории получил Георгиевский флаг 18:09
Глава Минтруда рассказал о зарплатах бюджетников в декабре 17:54
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 21:10
Рубрика: Экономика

В Москве квартиру "нарезали" на шесть студий

Текст: Сергей Бабкин

На северо-западе Москвы найдена ультрарезиновая квартира: собственники "нарезали" ее на шесть отдельных студий.

В Москве девочка-подросток сорвалась с эскалатора в ТЦ

Как сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции, на странную перепланировку пожаловалась жительница дома на улице Маршала Катукова, 14/1 в районе Строгино. Инспекторы застали работы в самом разгаре. Студии "нарезали" из комнат квартиры площадью 100 квадратных метров.

В каждую студию без согласований провели коммуникации, что значительно повышало нагрузку на инфраструктуру дома. Везде оборудовали кухни-ниши и отдельные санузлы. В отношении всех собственников квартиры составили административные протоколы за незаконную перепланировку. Нарушители будут обязаны вернуть все в первозданный вид.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал возможный срок взаимного признания сертификатов вакцинации
В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США
В Донбассе перехвачен очередной украинский беспилотник
Ряду пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре