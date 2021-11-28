В Москве квартиру "нарезали" на шесть студий

На северо-западе Москвы найдена ультрарезиновая квартира: собственники "нарезали" ее на шесть отдельных студий.

Как сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции, на странную перепланировку пожаловалась жительница дома на улице Маршала Катукова, 14/1 в районе Строгино. Инспекторы застали работы в самом разгаре. Студии "нарезали" из комнат квартиры площадью 100 квадратных метров.

В каждую студию без согласований провели коммуникации, что значительно повышало нагрузку на инфраструктуру дома. Везде оборудовали кухни-ниши и отдельные санузлы. В отношении всех собственников квартиры составили административные протоколы за незаконную перепланировку. Нарушители будут обязаны вернуть все в первозданный вид.