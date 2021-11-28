В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой

В Московской области произошла массовая драка с применением оружия, сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

Конфликт с участием нескольких мужчин случился в Электростали на улице Ялагина. По данным неофициальных источников, драку устроили на складе, где хранились товары популярного маркетплейса.

Во время драки участники применили оружие. Данные о пострадавших уточняются.

Полиция устанавливает всех причастных к потасовке, один из них задержан. С учетом позиции прокуратуры суд заключил его под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - "Хулиганство с применением оружия". Выясняются все обстоятельства и причины массовой драки.