В смоленской деревне Стригино второй год ждут газа в новых трубах

Печки в Стригино разобраны с прошлого лета, а газовые котлы все еще не заработали. Жители оплатили газификацию, как положено. Но новый трубопровод никак не введут в строй. Мешают "бумажные" недочеты, которым сами же газовики в свое время не придали значения.

Эту деревню в Починковском районе не назовешь глухой. Большую ее часть подключили к газу еще 30 лет назад. Улицу за речкой, где обитают старожилы и дачники, отложили на потом: не хватило денег. Надежда появилась в 2019 году благодаря областной программе газификации. На работы выделили почти четыре миллиона рублей, в том числе 3,1 - из федерального бюджета. Местная администрация оплатила даже подводку труб до стен домов.

Особенно радовались пожилые люди: хоть на старости лет не мучиться с дровами! Но газа нет до сих пор.

...В доме Веры Павловой сохранить дровяную печь не было возможности - иначе не поместился бы газовый котел. Теперь в дополнение к нему пришлось ставить еще один, электрический. Зимой в комнате 16-17 градусов. У пенсионерки Нины Хрущевой в мороз около 10 градусов. Для обогрева она включает на маленький огонь газовую плитку Страшно, что пламя может задуть. Но выхода нет, пенсионерка и так ложится спать в теплой одежде. Другие соседи используют комнатные обогреватели. За электроэнергию отдают около 7,5 тысячи рублей в месяц.

Прошлой осенью стригинцы стали писать во все инстанции, чтобы понять, почему газопровод не пускают в дело. После обращения на "Прямую линию" с президентом в деревне побывала прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

Оказывается трубопровод не принят в эксплуатацию из-за возражений Ростехнадзора. Специалистов смущает то, что подрядная организация использовала оборудование и технологии, не аттестованные в Национальном агентстве контроля сварки, а удостоверение у рабочих было просрочено.

Как объяснила "РГ" глава Ленинского сельского поселения Оксана Летова, срок аттестации у сварщиков истек в июле, вновь прошли ее они в ноябре, а в августе как раз работали в Стригине.

- Вряд ли они на этот период разучились варить трубы, но не в том дело. В сельской администрации нет специалистов по газопроводам. Для ведения строительного контроля мы наняли Рославльский филиал АО "Газпром газораспределение Смоленск". И пока стройка шла, вопросов к подрядчику не было, - сообщила Летова. - Следовало ведь сразу документы у сварщиков спрашивать, правильно? Требовать, чтобы они прошли аттестацию, приостанавливать работы... Договор с подрядчиком действовал до июня 2020 года - время на исправления было. Но в журнале по производству работ - никаких замечаний. Поэтому мы все спокойно оплатили.

После того как Ростехнадзор указал на нарушения, сотрудники "Газпрома" вскрыли и лабораторно исследовали часть сварных швов, дважды провели опрессовку системы - претензий к качеству у них нет. Но контролирующий орган это не убедило. По документам стыки сварены неаттестованными рабочими на непроверенном оборудовании... Эту коллизию не раз разбирали на совещаниях - и в сельской администрации, и в районной, и в областной. Прошло не одно обследование объекта, в том числе Ростехнадзором. Акт не подписан.

- Если надо, мы вскроем для проверки оставшиеся швы. Может, надо их уплотнить муфтами... Главное - чтобы нам четко сказали, какие работы гарантируют подписание акта приемки, - подчеркнула Оксана Летова. - Исковое заявление в отношении контролирующей организации и подрядчика у нас готово. Но если подать в суд сейчас, то все мирные переговоры закончатся. Арбитражный процесс может идти не один год, а газа у людей так и не будет?.. Хотелось бы все решить в досудебном порядке.