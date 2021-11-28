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28.11.2021 10:39
Рубрика: Происшествия

В Приморье застрелили краснокнижного тигра

Текст: Ольга Журман

В 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружена туша амурского тигра. Сообщение об этом поступило в полицию, сообщается на сайте УМВД по региону.

Фото: Пресс-служба Центра "Амурский тигр".
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Сразу было известно, что самец амурского тигра погиб от огнестрельного ранения.

После осмотра места преступления полицейскими назначено проведение судебно-ветеринарной и баллистической экспертиз. Дознавателем МО МВД России "Дальнереченский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 (Незаконные добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Полиция уточняет личность причастного к убийству тигра.

Как сообщает РИА Новости, информацию об обнаружении туши тигра в полицию передал руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку, когда сам был на охоте. В УМВД считают, что пока нет оснований полагать, что к инциденту причастен сообщивший о нем сотрудник.

Справка "РГ"

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Обитает в Приморье, на юге Хабаровского края, встречается в Амурской области, на севере КНР. Общая численность этих хищников в РФ чуть больше 600 особей.

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