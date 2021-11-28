В сахалинском приюте из-за коммунальной аварии замерзают животные

У фонда помощи пострадавшим животным "Бездомных.нет" случилась беда. В результате коммунальной аварии приют остался без воды и отопления, сообщается на страничке фонда в Instagram.

"Помещения, в которых содержатся послеоперационные животные, инвалиды и старички, отапливались электрокотлом, с поступлением воды из скважины с соседней территории. Вся отопительная система в фонде завязана на воде …произошла поломка греющего кабеля, который проложен под землей, принято решение делать свою скважину. Вины коммунальщиков здесь нет, это авария на территории фонда", - говорится в сообщении.

Работы по обустройству новой скважины уже идут, и компания, которые производит работы, пошла навстречу зоозащитникам, предоставив рассрочку на оплату на несколько дней.

В помещениях фонда холодно, обогреватели ситуацию не спасают. Вторые сутки волонтеры подвозят воду в бутылях, чтобы приготовить поесть подопечным, постирать ветошь и помыть полы, и нагревают ее на газовой плите.