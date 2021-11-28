В Забайкалье сошли с рельсов два почтово-багажных вагона

На железнодорожном перегоне Новая Чара - Сакукан Каларского муниципального округа произошел сход двух тележек почтово-багажного вагона, сообщается на сайте ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Информация об этом поступила от дирекции центра управления перевозками ОАО "РЖД" Восточной-Сибирской железной дороги. Тележки были в составе пассажирского поезда №375 сообщением "Тында-Красноярск".

Девять пассажирских вагонов были отцеплены от состава и направлены согласно расписанию. Сошедшие колесные пары почтово-багажного вагона поставлены на железнодорожный путь и следуют на станцию Новая Чара.

Задержки движения поездов не произошло. Погибших и травмированных нет. На месте схода работает аварийно-восстановительная бригада Восточно-Сибирской железной. Ликвидацией последствий произошедшего занимаются 15 человек.