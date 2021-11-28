Врачи Якутии впервые удалили врожденную катаракту малолетним пациентам

В Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице впервые проведены операции малолетним детям с диагнозом врожденная катаракта, сообщается на официальном портале Республики Якутия. Офтальмологи высшей квалификационной категории Екатерина Захарова и Екатерина Басова сделали факоэмульсикацию с внедрением заправленного в инжектор искусственного хрусталика глаза.

- Этот вид операции выполняется практически без разрезов и является малотравматичным. Хирургическое вмешательство осуществляется быстро и безопасно, не требует наложения швов, - говорит главный врач больницы Иван Луцкан. Пациенты - трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка - уже через час после операции радостно бегали по коридору.

Проведение операции стало возможным благодаря новому анестезиологическому медицинскому оборудованию, приобретенному за счет средств региональной программы развития здравоохранения. Современный наркозный аппарат позволяет с высокой точностью дозировать анестезирующее вещество, что особенно важно, когда операции проводятся детям.

По словам Ивана Луцкана, японские коллеги передали линзы якутским медикам безвозмездно, когда узнали, что операцию в Якутии будут делать впервые, и она социально значима и бесплатна.

В этом году 27 маленьких якутян с врожденной катарактой были направлены на операции в федеральные медицинские центры. А якутские офтальмологи планируют расширить спектр видов высокотехнологичной операции.