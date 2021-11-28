За сутки в России подтверждено 33 548 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3086

2 Санкт-Петербург 2072

3 Московская область 2046

4 Самарская область 974

5 Воронежская область 754

6 Нижегородская область 719

7 Свердловская область 716

8 Красноярский край 701

9 Пермский край 693

10 Краснодарский край 677

11 Республика Башкортостан 669

12 Ростовская область 654

13 Челябинская область 653

14 Саратовская область 618

15 Иркутская область 602

16 Омская область 587

17 Хабаровский край 581

18 Алтайский край 527

19 Республика Крым 513

20 Ставропольский край 489

21 Ульяновская область 465

22 Приморский край 455

23 Волгоградская область 455

24 Архангельская область 409

25 Новосибирская область 400

26 Липецкая область 398

27 Ленинградская область 386

28 Вологодская область 385

29 Пензенская область 377

30 Кемеровская область 376

31 Тверская область 373

32 Смоленская область 372

33 Оренбургская область 347

34 Белгородская область 343

35 Забайкальский край 342

36 Курская область 325

37 Тюменская область 318

38 Владимирская область 316

39 Республика Коми 315

40 Орловская область 313

41 Удмуртская Республика 300

42 Калининградская область 297

43 Новгородская область 295

44 Ярославская область 280

45 Брянская область 273

46 Кировская область 261

47 Амурская область 259

48 Республика Саха (Якутия) 256

49 Томская область 256

50 Астраханская область 255

51 Республика Татарстан 253

52 Севастополь 249

53 Республика Карелия 249

54 Тульская область 249

55 Ханты-Мансийский автономный округ 237

56 Рязанская область 236

57 Республика Бурятия 231

58 Мурманская область 228

59 Псковская область 224

60 Калужская область 209

61 Ивановская область 207

62 Тамбовская область 205

63 Курганская область 199

64 Костромская область 190

65 Республика Дагестан 185

66 Республика Хакасия 170

67 Республика Мордовия 159

68 Республика Чувашия 157

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 133

70 Республика Марий Эл 124

71 Кабардино-Балкарская Республика 112

72 Сахалинская область 105

73 Чеченская Республика 97

74 Республика Адыгея 93

75 Республика Северная Осетия-Алания 91

76 Карачаево-Черкесская Республика 83

77 Республика Ингушетия 83

78 Республика Тыва 57

79 Камчатский край 46

80 Еврейская автономная область 38

81 Магаданская область 37

82 Республика Алтай 34

83 Республика Калмыкия 27

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 570 373 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%

2. Республика Алтай 0,14%

3. Москва 0,16% За последние сутки подтверждено 1 224 смерти: Москва 95

Санкт-Петербург 68

Московская область 61

Краснодарский край 44

Волгоградская область 35

Ставропольский край 35

Воронежская область 34

Ростовская область 34

Самарская область 32

Свердловская область 32

Красноярский край 32

Нижегородская область 31

Челябинская область 30

Алтайский край 29

Владимирская область 28

Иркутская область 27

Тюменская область 26

Республика Башкортостан 25

Республика Крым 24

Пермский край 23

Пензенская область 23

Саратовская область 23

Брянская область 21

Республика Чувашия 20

Рязанская область 19

Оренбургская область 15

Ульяновская область 15

Новосибирская область 14

Тульская область 13

Омская область 13

Липецкая область 12

Вологодская область 12

Кабардино-Балкарская Республика 11

Ханты-Мансийский автономный округ 11

Тамбовская область 10

Тверская область 10

Ленинградская область 10

Севастополь 10

Республика Коми 9

Калининградская область 9

Курская область 8

Мурманская область 8

Белгородская область 7

Орловская область 7

Смоленская область 7

Ярославская область 7

Республика Марий Эл 7

Республика Мордовия 7

Республика Татарстан 7

Республика Хакасия 7

Республика Бурятия 7

Забайкальский край 7

Калужская область 6

Новгородская область 6

Псковская область 6

Удмуртская Республика 6

Курганская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Хабаровский край 6

Астраханская область 5

Республика Дагестан 5

Чеченская Республика 5

Приморский край 5

Сахалинская область 5

Ивановская область 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Кемеровская область 4

Амурская область 4

Республика Карелия 3

Республика Ингушетия 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Кировская область 3

Республика Тыва 3

Еврейская автономная область 3

Костромская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Алтай 2 За весь период по России умерло 272 755 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 646 человек: Москва 4138

Московская область 1842

Челябинская область 1480

Санкт-Петербург 1082

Самарская область 989

Краснодарский край 846

Пермский край 700

Красноярский край 695

Омская область 693

Республика Башкортостан 665

Ростовская область 629

Ульяновская область 527

Севастополь 505

Алтайский край 491

Волгоградская область 484

Пензенская область 484

Республика Крым 479

Республика Саха (Якутия) 468

Свердловская область 467

Хабаровский край 451

Саратовская область 446

Калининградская область 443

Нижегородская область 433

Брянская область 432

Тверская область 422

Ленинградская область 406

Смоленская область 402

Архангельская область 374

Вологодская область 374

Приморский край 349

Иркутская область 338

Республика Бурятия 332

Воронежская область 324

Оренбургская область 295

Мурманская область 275

Псковская область 265

Рязанская область 253

Кемеровская область 249

Астраханская область 247

Республика Карелия 245

Ханты-Мансийский автономный округ 245

Тульская область 240

Тюменская область 228

Ставропольский край 222

Курская область 221

Орловская область 218

Удмуртская Республика 213

Ярославская область 212

Забайкальский край 208

Новгородская область 206

Республика Дагестан 200

Костромская область 184

Тамбовская область 172

Владимирская область 169

Ивановская область 169

Калужская область 168

Томская область 156

Кировская область 151

Липецкая область 134

Курганская область 133

Республика Чувашия 132

Республика Мордовия 124

Республика Хакасия 123

Амурская область 119

Кабардино-Балкарская Республика 102

Республика Татарстан 101

Чеченская Республика 93

Сахалинская область 90

Карачаево-Черкесская Республика 88

Республика Северная Осетия - Алания 85

Республика Марий Эл 85

Республика Ингушетия 79

Ямало-Ненецкий автономный округ 65

Республика Алтай 65

Республика Адыгея 63

Республика Тыва 61

Белгородская область 56

Новосибирская область 51

Еврейская автономная область 48

Магаданская область 36

Камчатский край 29

Республика Калмыкия 27

Республика Коми 26

Ненецкий автономный округ 16

Чукотский автономный округ 14 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 268 111.