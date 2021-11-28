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28.11.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 33 548 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 33 548 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3086
  • 2 Санкт-Петербург 2072
  • 3 Московская область 2046
  • 4 Самарская область 974
  • 5 Воронежская область 754
  • 6 Нижегородская область 719
  • 7 Свердловская область 716
  • 8 Красноярский край 701
  • 9 Пермский край 693
  • 10 Краснодарский край 677
  • 11 Республика Башкортостан 669
  • 12 Ростовская область 654
  • 13 Челябинская область 653
  • 14 Саратовская область 618
  • 15 Иркутская область 602
  • 16 Омская область 587
  • 17 Хабаровский край 581
  • 18 Алтайский край 527
  • 19 Республика Крым 513
  • 20 Ставропольский край 489
  • 21 Ульяновская область 465
  • 22 Приморский край 455
  • 23 Волгоградская область 455
  • 24 Архангельская область 409
  • 25 Новосибирская область 400
  • 26 Липецкая область 398
  • 27 Ленинградская область 386
  • 28 Вологодская область 385
  • 29 Пензенская область 377
  • 30 Кемеровская область 376
  • 31 Тверская область 373
  • 32 Смоленская область 372
  • 33 Оренбургская область 347
  • 34 Белгородская область 343
  • 35 Забайкальский край 342
  • 36 Курская область 325
  • 37 Тюменская область 318
  • 38 Владимирская область 316
  • 39 Республика Коми 315
  • 40 Орловская область 313
  • 41 Удмуртская Республика 300
  • 42 Калининградская область 297
  • 43 Новгородская область 295
  • 44 Ярославская область 280
  • 45 Брянская область 273
  • 46 Кировская область 261
  • 47 Амурская область 259
  • 48 Республика Саха (Якутия) 256
  • 49 Томская область 256
  • 50 Астраханская область 255
  • 51 Республика Татарстан 253
  • 52 Севастополь 249
  • 53 Республика Карелия 249
  • 54 Тульская область 249
  • 55 Ханты-Мансийский автономный округ 237
  • 56 Рязанская область 236
  • 57 Республика Бурятия 231
  • 58 Мурманская область 228
  • 59 Псковская область 224
  • 60 Калужская область 209
  • 61 Ивановская область 207
  • 62 Тамбовская область 205
  • 63 Курганская область 199
  • 64 Костромская область 190
  • 65 Республика Дагестан 185
  • 66 Республика Хакасия 170
  • 67 Республика Мордовия 159
  • 68 Республика Чувашия 157
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 133
  • 70 Республика Марий Эл 124
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 112
  • 72 Сахалинская область 105
  • 73 Чеченская Республика 97
  • 74 Республика Адыгея 93
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 91
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 83
  • 77 Республика Ингушетия 83
  • 78 Республика Тыва 57
  • 79 Камчатский край 46
  • 80 Еврейская автономная область 38
  • 81 Магаданская область 37
  • 82 Республика Алтай 34
  • 83 Республика Калмыкия 27
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 570 373 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,08%
  • 2. Республика Алтай 0,14%
  • 3. Москва 0,16%
За последние сутки подтверждено 1 224 смерти:
  • Москва 95
  • Санкт-Петербург 68
  • Московская область 61
  • Краснодарский край 44
  • Волгоградская область 35
  • Ставропольский край 35
  • Воронежская область 34
  • Ростовская область 34
  • Самарская область 32
  • Свердловская область 32
  • Красноярский край 32
  • Нижегородская область 31
  • Челябинская область 30
  • Алтайский край 29
  • Владимирская область 28
  • Иркутская область 27
  • Тюменская область 26
  • Республика Башкортостан 25
  • Республика Крым 24
  • Пермский край 23
  • Пензенская область 23
  • Саратовская область 23
  • Брянская область 21
  • Республика Чувашия 20
  • Рязанская область 19
  • Оренбургская область 15
  • Ульяновская область 15
  • Новосибирская область 14
  • Тульская область 13
  • Омская область 13
  • Липецкая область 12
  • Вологодская область 12
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Ханты-Мансийский автономный округ 11
  • Тамбовская область 10
  • Тверская область 10
  • Ленинградская область 10
  • Севастополь 10
  • Республика Коми 9
  • Калининградская область 9
  • Курская область 8
  • Мурманская область 8
  • Белгородская область 7
  • Орловская область 7
  • Смоленская область 7
  • Ярославская область 7
  • Республика Марий Эл 7
  • Республика Мордовия 7
  • Республика Татарстан 7
  • Республика Хакасия 7
  • Республика Бурятия 7
  • Забайкальский край 7
  • Калужская область 6
  • Новгородская область 6
  • Псковская область 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Курганская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Хабаровский край 6
  • Астраханская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Чеченская Республика 5
  • Приморский край 5
  • Сахалинская область 5
  • Ивановская область 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Амурская область 4
  • Республика Карелия 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Кировская область 3
  • Республика Тыва 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Костромская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Алтай 2

За весь период по России умерло 272 755 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 646 человек:
  • Москва 4138
  • Московская область 1842
  • Челябинская область 1480
  • Санкт-Петербург 1082
  • Самарская область 989
  • Краснодарский край 846
  • Пермский край 700
  • Красноярский край 695
  • Омская область 693
  • Республика Башкортостан 665
  • Ростовская область 629
  • Ульяновская область 527
  • Севастополь 505
  • Алтайский край 491
  • Волгоградская область 484
  • Пензенская область 484
  • Республика Крым 479
  • Республика Саха (Якутия) 468
  • Свердловская область 467
  • Хабаровский край 451
  • Саратовская область 446
  • Калининградская область 443
  • Нижегородская область 433
  • Брянская область 432
  • Тверская область 422
  • Ленинградская область 406
  • Смоленская область 402
  • Архангельская область 374
  • Вологодская область 374
  • Приморский край 349
  • Иркутская область 338
  • Республика Бурятия 332
  • Воронежская область 324
  • Оренбургская область 295
  • Мурманская область 275
  • Псковская область 265
  • Рязанская область 253
  • Кемеровская область 249
  • Астраханская область 247
  • Республика Карелия 245
  • Ханты-Мансийский автономный округ 245
  • Тульская область 240
  • Тюменская область 228
  • Ставропольский край 222
  • Курская область 221
  • Орловская область 218
  • Удмуртская Республика 213
  • Ярославская область 212
  • Забайкальский край 208
  • Новгородская область 206
  • Республика Дагестан 200
  • Костромская область 184
  • Тамбовская область 172
  • Владимирская область 169
  • Ивановская область 169
  • Калужская область 168
  • Томская область 156
  • Кировская область 151
  • Липецкая область 134
  • Курганская область 133
  • Республика Чувашия 132
  • Республика Мордовия 124
  • Республика Хакасия 123
  • Амурская область 119
  • Кабардино-Балкарская Республика 102
  • Республика Татарстан 101
  • Чеченская Республика 93
  • Сахалинская область 90
  • Карачаево-Черкесская Республика 88
  • Республика Северная Осетия - Алания 85
  • Республика Марий Эл 85
  • Республика Ингушетия 79
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 65
  • Республика Алтай 65
  • Республика Адыгея 63
  • Республика Тыва 61
  • Белгородская область 56
  • Новосибирская область 51
  • Еврейская автономная область 48
  • Магаданская область 36
  • Камчатский край 29
  • Республика Калмыкия 27
  • Республика Коми 26
  • Ненецкий автономный округ 16
  • Чукотский автономный округ 14

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 268 111.

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