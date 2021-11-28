За сутки в России подтверждено 33 548 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3086
- 2 Санкт-Петербург 2072
- 3 Московская область 2046
- 4 Самарская область 974
- 5 Воронежская область 754
- 6 Нижегородская область 719
- 7 Свердловская область 716
- 8 Красноярский край 701
- 9 Пермский край 693
- 10 Краснодарский край 677
- 11 Республика Башкортостан 669
- 12 Ростовская область 654
- 13 Челябинская область 653
- 14 Саратовская область 618
- 15 Иркутская область 602
- 16 Омская область 587
- 17 Хабаровский край 581
- 18 Алтайский край 527
- 19 Республика Крым 513
- 20 Ставропольский край 489
- 21 Ульяновская область 465
- 22 Приморский край 455
- 23 Волгоградская область 455
- 24 Архангельская область 409
- 25 Новосибирская область 400
- 26 Липецкая область 398
- 27 Ленинградская область 386
- 28 Вологодская область 385
- 29 Пензенская область 377
- 30 Кемеровская область 376
- 31 Тверская область 373
- 32 Смоленская область 372
- 33 Оренбургская область 347
- 34 Белгородская область 343
- 35 Забайкальский край 342
- 36 Курская область 325
- 37 Тюменская область 318
- 38 Владимирская область 316
- 39 Республика Коми 315
- 40 Орловская область 313
- 41 Удмуртская Республика 300
- 42 Калининградская область 297
- 43 Новгородская область 295
- 44 Ярославская область 280
- 45 Брянская область 273
- 46 Кировская область 261
- 47 Амурская область 259
- 48 Республика Саха (Якутия) 256
- 49 Томская область 256
- 50 Астраханская область 255
- 51 Республика Татарстан 253
- 52 Севастополь 249
- 53 Республика Карелия 249
- 54 Тульская область 249
- 55 Ханты-Мансийский автономный округ 237
- 56 Рязанская область 236
- 57 Республика Бурятия 231
- 58 Мурманская область 228
- 59 Псковская область 224
- 60 Калужская область 209
- 61 Ивановская область 207
- 62 Тамбовская область 205
- 63 Курганская область 199
- 64 Костромская область 190
- 65 Республика Дагестан 185
- 66 Республика Хакасия 170
- 67 Республика Мордовия 159
- 68 Республика Чувашия 157
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 133
- 70 Республика Марий Эл 124
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 112
- 72 Сахалинская область 105
- 73 Чеченская Республика 97
- 74 Республика Адыгея 93
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 91
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 83
- 77 Республика Ингушетия 83
- 78 Республика Тыва 57
- 79 Камчатский край 46
- 80 Еврейская автономная область 38
- 81 Магаданская область 37
- 82 Республика Алтай 34
- 83 Республика Калмыкия 27
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 570 373 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,08%
- 2. Республика Алтай 0,14%
- 3. Москва 0,16%
За последние сутки подтверждено 1 224 смерти:
- Москва 95
- Санкт-Петербург 68
- Московская область 61
- Краснодарский край 44
- Волгоградская область 35
- Ставропольский край 35
- Воронежская область 34
- Ростовская область 34
- Самарская область 32
- Свердловская область 32
- Красноярский край 32
- Нижегородская область 31
- Челябинская область 30
- Алтайский край 29
- Владимирская область 28
- Иркутская область 27
- Тюменская область 26
- Республика Башкортостан 25
- Республика Крым 24
- Пермский край 23
- Пензенская область 23
- Саратовская область 23
- Брянская область 21
- Республика Чувашия 20
- Рязанская область 19
- Оренбургская область 15
- Ульяновская область 15
- Новосибирская область 14
- Тульская область 13
- Омская область 13
- Липецкая область 12
- Вологодская область 12
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Тамбовская область 10
- Тверская область 10
- Ленинградская область 10
- Севастополь 10
- Республика Коми 9
- Калининградская область 9
- Курская область 8
- Мурманская область 8
- Белгородская область 7
- Орловская область 7
- Смоленская область 7
- Ярославская область 7
- Республика Марий Эл 7
- Республика Мордовия 7
- Республика Татарстан 7
- Республика Хакасия 7
- Республика Бурятия 7
- Забайкальский край 7
- Калужская область 6
- Новгородская область 6
- Псковская область 6
- Удмуртская Республика 6
- Курганская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Хабаровский край 6
- Астраханская область 5
- Республика Дагестан 5
- Чеченская Республика 5
- Приморский край 5
- Сахалинская область 5
- Ивановская область 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Амурская область 4
- Республика Карелия 3
- Республика Ингушетия 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Кировская область 3
- Республика Тыва 3
- Еврейская автономная область 3
- Костромская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Алтай 2
За весь период по России умерло 272 755 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 646 человек:
- Москва 4138
- Московская область 1842
- Челябинская область 1480
- Санкт-Петербург 1082
- Самарская область 989
- Краснодарский край 846
- Пермский край 700
- Красноярский край 695
- Омская область 693
- Республика Башкортостан 665
- Ростовская область 629
- Ульяновская область 527
- Севастополь 505
- Алтайский край 491
- Волгоградская область 484
- Пензенская область 484
- Республика Крым 479
- Республика Саха (Якутия) 468
- Свердловская область 467
- Хабаровский край 451
- Саратовская область 446
- Калининградская область 443
- Нижегородская область 433
- Брянская область 432
- Тверская область 422
- Ленинградская область 406
- Смоленская область 402
- Архангельская область 374
- Вологодская область 374
- Приморский край 349
- Иркутская область 338
- Республика Бурятия 332
- Воронежская область 324
- Оренбургская область 295
- Мурманская область 275
- Псковская область 265
- Рязанская область 253
- Кемеровская область 249
- Астраханская область 247
- Республика Карелия 245
- Ханты-Мансийский автономный округ 245
- Тульская область 240
- Тюменская область 228
- Ставропольский край 222
- Курская область 221
- Орловская область 218
- Удмуртская Республика 213
- Ярославская область 212
- Забайкальский край 208
- Новгородская область 206
- Республика Дагестан 200
- Костромская область 184
- Тамбовская область 172
- Владимирская область 169
- Ивановская область 169
- Калужская область 168
- Томская область 156
- Кировская область 151
- Липецкая область 134
- Курганская область 133
- Республика Чувашия 132
- Республика Мордовия 124
- Республика Хакасия 123
- Амурская область 119
- Кабардино-Балкарская Республика 102
- Республика Татарстан 101
- Чеченская Республика 93
- Сахалинская область 90
- Карачаево-Черкесская Республика 88
- Республика Северная Осетия - Алания 85
- Республика Марий Эл 85
- Республика Ингушетия 79
- Ямало-Ненецкий автономный округ 65
- Республика Алтай 65
- Республика Адыгея 63
- Республика Тыва 61
- Белгородская область 56
- Новосибирская область 51
- Еврейская автономная область 48
- Магаданская область 36
- Камчатский край 29
- Республика Калмыкия 27
- Республика Коми 26
- Ненецкий автономный округ 16
- Чукотский автономный округ 14
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 268 111.