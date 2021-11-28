ФАС потребовало убрать рекламу с платформы "Дневник.ру"

Нижегородское УФАС рассмотрело дело о размещении рекламы на популярной платформе "Дневник.ру", используемой в российских регионах в качестве электронного дневника школьников.

У детей нет иммунитета против рекламы. Особенно уязвимый возраст - от трех до десяти лет. Фото: Юрий Кудряшов

Поводом для возбуждения дела стали обращения физических лиц, которые нижегородские антимонопольщики получили от коллег из Санкт-Петербурга и нижегородского минобразования. К заявлениям были приложены скриншоты, на которых видны рекламные объявления о скидках в книжном онлайн-магазине, о детском тарифе мобильной связи, детской банковской карте от известного банка и даже... о страховке от неудовлетворительных оценок!

"Помните свои школьные годы, когда принести домой плохую оценку значило схлопотать от родителей? Кого-то из нас лишали телевизора, оставляли без сладкого или даже ставили в угол... Как помочь ребенку справиться с разочарованием от плохой оценки?.. Отвлекитесь от неудачи. Попробуйте весело и приятно провести время вместе", - такой текст сопровождал рекламу о страховке.

В региональном УФАС пояснили, что в соответствии с частью 10 статьи 5 ФЗ "О рекламе" нельзя размещать рекламу в учебниках, учебных пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным образовательным программам, а также на школьных тетрадях и дневниках. Причем запрет относится к любым формам дневников.

Представитель ООО "Дневник.ру" сообщила, что портал - это многофункциональная система, в которой дневник лишь одна из множества функций. А реклама размещалась в других разделах системы. Однако комиссия уверена, что рекламе нет места на всех страницах такого сайта, поскольку эти разделы взаимосвязаны. Размещенную рекламу эксперты признали ненадлежащей, решили выдать предписание компании об устранении нарушения, а материалы передать для возбуждения дела об административном правонарушении. По статье 14.3 КОАП штраф за это нарушение для юридических лиц может достигать полумиллиона рублей.

Дневники запестрели рекламными объявлениями о скидках в книжном онлайн-магазине, детском тарифе мобильной связи и детской банковской карте...

В пресс-службе компании корреспонденту "РГ" сообщили, что с требованиями антимонопольщиков еще не ознакомились и решения о его обжаловании пока не приняли. Но пояснили: "Компания "Дневник.ру" реализует свой проект по модели freemium (базовый объем услуги бесплатный, дополнительные опции - за деньги. - Прим. ред.). Мы не получаем госфинансирования от регионов, при этом предоставляем им удобный цифровой продукт для управления системой образования, поддерживаем и дорабатываем его на свои средства. Мы, как частная компания, развиваемся благодаря реализации дополнительных коммерческих сервисов, которые не препятствуют использованию основного бесплатного функционала платформы".

Комментарии

Любовь Ершова, школьный психолог, Санкт-Петербург

- В школьных дневниках рекламе, конечно, нечего делать. Хотя бы из тех соображений, что это отвлекает ученика: заглянул посмотреть домашнее задание по алгебре, кликнул на ссылку, перешел дальше, в результате забрел туда, где детям делать нечего... Ну вы знаете, как это бывает. Я уже молчу об угрозе вирусов. Некоторые школы создают собственные платформы со своими электронными дневниками - там нет ничего, кроме информации о конкретном учебном заведении. Пожалуй, это идеальный вариант. Ну и, конечно, нужно установить на домашние компьютеры функцию "родительский контроль" - поверьте, это не помешает.

Марина Клименко, кандидат психологических наук, Ростов-на-Дону

- У детей нет иммунитета против рекламы. Особенно уязвимый возраст - от трех до десяти лет. Исследования показывают, что они абсолютно доверяют увиденному и услышанному, легко откликаются на яркий дизайн. Около восьми лет ребенок начинает улавливать продающий мотив, но это не значит, что он способен ему противостоять. Большая часть родителей поддаются на просьбы своего чада и покупают ему все, что оно захочет. Да и в принципе детская аудитория стала весьма платежеспособной. Особенно в крупных городах, где на карманные расходы родители выделяют значительные суммы. Рекламные вымогатели давно разобрались в этих нюансах и стараются так или иначе привлечь внимание детей к своим товарам.

Коммерциализация детского мира чревата массой негативных последствий. То, что в бюджете семьи появляются незапланированные расходы, наименьшая из бед. Дети зачастую расплачиваются своим здоровьем, потому что реклама может впарить любой мусор. Кроме того, в детских коллективах быстро формируются свои ценностные понятия. Ребенок, родители которого не платят оброк коммерсантам-шантажистам, рискует превратиться в изгоя. Поэтому не стоит философию бездумного потребления навязывать человеку в самые ранние годы и растить суперпотребителей.

Подготовили Евгения Цинклер, Марина Бровкина