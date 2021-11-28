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28.11.2021 18:55
Рубрика: Происшествия

Как спасают жизни на "Листвяжной"

Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
К вечеру воскресенья оставалось пройти шесть километров подземных тоннелей. В шахте остаются тела 32 погибших.

В субботу было поднято пять тел, в том числе подземного горного мастера пятого участка подготовительных работ Геннадия Белошкурского. Коллеги 48-летнего шахтера рассказали журналистам, что он спас не меньше десяти человек. Вместо того чтобы поторопиться к спасительному выходу, стал помогать товарищам. Они задыхались и теряли сознание, он приводил их в чувство. А потом отдал свой самоспасатель молодому парню.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" увеличилось до 76

На "Листвяжной" погибли и пять спасателей. Один из них - респираторщик военизированного горноспасательного взвода N 3 Новокузнецкого отряда Александр Аникин. Молодой, привыкший вести за собой других и никогда не унывать, он был счастлив, попав в отряд. Потому что всегда хотел спасать людей, как его отец, погибший в 2010-м на "Распадской". Нужно ли удивляться, что такая же мечта - спасать жизни - появилась у Сашиного семилетнего сына Матвея? А младшему нет еще и года...

Кто-то из журналистов задал руководству оперативного штаба вопрос: "А не безопаснее ли запускать в аварийные шахты роботов?" Ответ был коротким: "В шахте все исковеркано так, что передвигаться сможет только человек - специально подготовленный".

Ну а случай бойца одной из медицинских бригад экстренного реагирования Новокузнецкого ВГСО - помощника командира взвода Александра Заковряшина доказывает: обратный ход - буквально с того света на этот - все-таки существует. Днем 25 ноября поисково-спасательную операцию остановили: ситуация в шахте ухудшилась. На поверхность тогда не вышли шесть бойцов ВГСЧ. 51-летний Заковряшин, который оказывал медицинскую помощь пострадавшим в шахте, также числился в списках погибших. Но неожиданно он вышел на поверхность самостоятельно. Его доставили в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. А на следующий день врачебный консилиум решил, что последствия переохлаждения и отравления могут быть серьезными. Интервью для СМИ Александр вчера давал уже из палаты токсикологического отделения Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского в Кемерове.

"В шахте все исковеркано так, что передвигаться сможет только человек - специально подготовленный"

- Уход хороший, персонал внимательный, питание отличное, - доложил особый пациент. - Как смог выжить? Попал на так называемую свежую струю, отлежался, передохнул, набрался сил и пошел навстречу струе на-гора. Там меня встретили ребята из кемеровского отряда, - рассказал Александр. - Смогу ли вернуться в профессию, если врачи разрешат? Да без проблем. А страх у человека в экстренных ситуациях всегда будет присутствовать, от него не отделаться. Но таких ситуаций, как на "Листвяжной", у меня в жизни еще не было.

Однокурсница Заковряшина узнала его по фотографии. Она вспоминает: "Скромный, спокойный, молчаливый - всегда... Эх, надо было тогда на таких внимание обращать... Из таких парней и вырастают герои".

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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