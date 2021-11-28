Можно ли было предотвратить беду на "Листвяжной"

В поисках ответа на этот вопрос "РГ" опросила множество экспертов в Кузбассе. Большинство из них, заметим, предпочли не называть себя - чтобы не обвинили в "хайпе" на фоне трагедии. Интернет-пространство и так уже наполнено нелепыми измышлениями, например, о запахе метана, который шахтеры якобы чувствовали за несколько дней до взрыва (на самом деле метан не имеет запаха). Что в сухом остатке?
Первое. Очевидна ли причина катастрофы? Сразу оговоримся, что точную причину ЧП в шахте определит специальная комиссия. Основная версия в рамках уголовного дела - взрыв метановоздушной смеси. Но есть и другие. Одну из них - горение угольной пыли - назвал научный руководитель Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Зинфер Исмагилов:
- Шахтный газ, кроме метана, содержит более легко окисляемые углеводороды, которые могут инициировать процессы зажигания и горения. И горение угольной пыли в определенной концентрации (она тоже может содержаться в шахтном газе наряду с аэрозольными частицами) совершенно точно может закончиться взрывом. Пыль горит совсем не так, как твердый кусковой уголь. Мы с коллегами изучали пыль с вентиляционных фильтров разных шахт, и эти образцы очень сильно отличаются друг от друга. Пыль везде по-разному воспламеняется и детонирует. На "Листвяжной" добывают высококачественный уголь марки "Д" (длиннопламенный) с низкой зольностью. Если пыль этого угля с содержанием летучих веществ свыше 40 процентов подвергается нагреванию, летучие частицы испаряются и начинают гореть.
Результат соответствующий.
По словам ученого, имеет смысл отслеживать физико-химические процессы для более точного прогноза безопасной деятельности конкретного предприятия.
К сожалению, это не делается. "Когда мы говорим с руководством и собственниками шахт о необходимости фундаментальных исследований для решения их насущных проблем, то должного понимания, увы, пока не находим. Бизнес не хочет заглядывать в перспективу, все требуют быстрых результатов, сегодня и немедленно", - подчеркнул ученый.
Второе. "Под землей - свои законы". Горные выработки "Листвяжной" расположены на уровне 250-400 метров. Очень глубоко. Ни наука, ни инженерное дело не в состоянии контролировать ядро и мантию планеты - природный организм не машина, он не просчитывается. Один из показателей работы природного организма - подземные толчки. "Буквально на прошлой неделе в Кузбассе произошло сразу несколько землетрясений", - напомнил один из экспертов. И это, вероятнее всего, повлияло на произошедшее. Жуткий для непосвященных горный термин - разгрузка, или релаксация массива (земля "устала", "вздохнула", и шахты нет, в 2010 году взрыв уничтожил все подземные выработки современнейшей на тот момент "Распадской"). Как ни печально это признать, собеседники были единодушны: пока существует горное дело - аварий из-за природных факторов не избежать.
Третье. Техническая оснащенность. Упрекать бизнес в том, что он ничего не делает для безопасности шахтеров, нельзя. "Листвяжная" считалась одной из самых безопасных шахт в Кузбассе. Там установлена передовая система оповещения, поиска и спасения персонала, газоаналитическая система, непрерывно измеряющая все параметры состояния атмосферы и микроклимата под землей, включая концентрацию метана.
В феврале прошлого года здесь побывала большая делегация ученых во главе с руководством Российской академии наук. И гости получили очень благоприятные впечатления от уровня производства и культуры угледобычи, одна из составляющих которой - защита людей. "По идее, эта электронная система контроля при любом изменении характеристик, и в первую очередь, концентрации метана, должна не только оповещать горняков, но и включать аварийную вентиляцию, то есть шахтеры под землей вроде бы были надежно защищены", - рассуждают эксперты. Почему защита не сработала - отчасти объясняется двумя предыдущими пунктами, отчасти - пресловутым человеческим фактором, в котором сейчас придется разобраться следствию. Кстати, проверки шести кузбасских шахт, проведенные по следам нынешней трагедии, вскрыли нарушения в эксплуатации предприятий и работе с персоналом. Почти в каждой сводке угольной прокуратуры после подобных проверок - необеспечение средствами индивидуальной защиты, нарушения режима труда и отдыха работников, а также требований плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности и прочее. Экскурсии - это одно, ежедневная работа - это другое.
В субботу Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца директора "Листвяжной", его первого заместителя, начальника участка и двух инспекторов Беловского подразделения Сибирского управления Ростехнадзора. Производственникам предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности, приведшем по неосторожности к гибели людей, а контролерам - в халатности при исполнении служебных обязанностей. Инспекторы, как выяснили сотрудники прокуратуры, "нарисовали" акт очередной проверки, которую на аварийном участке фактически не провели. Дело было в ноябре - перед самой катастрофой.
Правда, в Ростехнадзоре с этим, похоже, не согласны. На вопрос "РГ", когда на шахте "Листвяжная" проводилась последняя по счету проверка перед аварией инспекторами Ростехнадзора, в пресс-службе ведомства сообщили, что это было 19 января этого года. Удивительно, ведь всего, судя по данным той же пресс-службы, за год на шахте провели 127 проверок. Неужели все до 19 января?
В 2021 году Ростехнадзор приостанавливал "Листвяжную" девять раз и неоднократно выписывал штрафы. Как сообщил в ответе на запрос "РГ" официальный представитель ведомства Андрей Виль, в этом году на шахте было выявлено 914 нарушений. Создается впечатление, что инспекторы весь год просто дневали и ночевали на предприятии. Но все же- взрыв...
Зинфер Исмагилов напомнил, что уголь был и остается в ближайшие полвека одним из основных видов топлива в России и странах Юго-Восточной Азии. Угольная наука во всем мире интенсивно развивается. Однако в последние 40-50 лет у нас в стране прекратили существование десятки угольных лабораторий и научно-исследовательских институтов. Остались две кафедры в вузах и всего два научных учреждения - институт в Москве и федеральный исследовательский центр в Кузбассе. Тогда как в Китае действуют 18 академических и отраслевых институтов по исследованию углей. В том числе Институт углехимии Китайской академии наук и университет угля в провинции Шаньси, с которым тесно сотрудничают кузбасские ученые. Для сравнения, в России насчитывается больше десяти академических и отраслевых НИИ, занимающихся проблемами добычи и переработка нефти и газа. Хотя нефти мы добываем 510-560 миллионов тонн в год, а угля - лишь немногим меньше: 440 миллионов тонн.
Если в шахте "Листвяжная" был взрыв, - а это был именно взрыв, - то это говорит о нарушении технологического процесса. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. Причем взрыв был мощным. "Мы находили тела без одежды, взрывной волной срывало одежду", - сказал он. Также Чуприян подчеркнул, что на шахте не сработали системы объективного контроля.
Поисковые работы в шахте еще не завершены. До сих пор самый сложный участок шахты "Листвяжная" в Кузбассе пока недоступен. Об этом вчера сообщил руководитель Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев. "Осталось обследовать 6 километров. Самый сложный участок остался - лава и добычной забой. Туда невозможно добраться, так как неизвестна обстановка по завалам и состоянию выработки из-за наличия взрывоопасной атмосферы", - сказал горноспасатель.
Работы в шахте ведутся непрерывно, производятся забор проб, откачка воды. Начато бурение скважин для подачи внутрь инертного газа, чтобы обезопасить дальнейшие работы.
Подготовил Тимофей Борисов
Шахта "Листвяжная" принадлежит компании "СДС-Уголь", которая входит в холдинг "Сибирский деловой союз" (СДС). Как указывает Forbes, в последние годы многие активы холдинга были распроданы. Основным владельцем "СДС-Уголь" является Михаил Федяев, которому принадлежит 95% группы.
В Ростехнадзоре сообщили, что в 2021 году на шахте было проведено 127 проверок и выявлено 914 нарушений. Проверки проводились Сибирским управлением Ростехнадзора, сообщили "РГ" в ведомстве. Проверки на различных участках проходят постоянно по определенному графику, поскольку шахты являются объектами первого класса опасности и контролируются в режиме постоянного надзора. В случае выявления нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, работа объектов приостанавливается. За выявленные нарушения штрафуются как предприятия, так и должностные лица.
После выявленных нарушений в 2021 году работа шахты приостанавливалась девять раз, а общая сумма штрафов составила более 4 млн рублей. До произошедшего инцидента последний раз рабочий на шахте погиб в январе 2017 года.
После произошедшей аварии для проведения технического расследования ее причин 25 ноября 2021 года была сформирована комиссия под руководством заместителя начальника Управления по надзору в угольной промышленности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В состав комиссии вошли руководящие сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора, представители МЧС, федеральных и местных органов власти, страховых компаний. К работе привлечены должностные лица предприятия. Также приглашены специалисты ведущих отраслевых научных и экспертных организаций.
Окончательные выводы о причинах произошедшего инцидента можно будет делать после окончании расследования технических причин аварии, которое проводится комиссией, заметили в Ростехнадзоре.
Подготовил Евгений Гайва
Как спасают жизни на "Листвяжной"
В субботу было поднято пять тел, в том числе подземного горного мастера пятого участка подготовительных работ Геннадия Белошкурского. Коллеги 48-летнего шахтера рассказали журналистам, что он спас не меньше десяти человек. Вместо того чтобы поторопиться к спасительному выходу, стал помогать товарищам. Они задыхались и теряли сознание, он приводил их в чувство. А потом отдал свой самоспасатель молодому парню.
На "Листвяжной" погибли и пять спасателей. Один из них - респираторщик военизированного горноспасательного взвода N 3 Новокузнецкого отряда Александр Аникин. Молодой, привыкший вести за собой других и никогда не унывать, он был счастлив, попав в отряд. Потому что всегда хотел спасать людей, как его отец, погибший в 2010-м на "Распадской". Нужно ли удивляться, что такая же мечта - спасать жизни - появилась у Сашиного семилетнего сына Матвея? А младшему нет еще и года...
Кто-то из журналистов задал руководству оперативного штаба вопрос: "А не безопаснее ли запускать в аварийные шахты роботов?" Ответ был коротким: "В шахте все исковеркано так, что передвигаться сможет только человек - специально подготовленный".
Ну а случай бойца одной из медицинских бригад экстренного реагирования Новокузнецкого ВГСО - помощника командира взвода Александра Заковряшина доказывает: обратный ход - буквально с того света на этот - все-таки существует. Днем 25 ноября поисково-спасательную операцию остановили: ситуация в шахте ухудшилась. На поверхность тогда не вышли шесть бойцов ВГСЧ. 51-летний Заковряшин, который оказывал медицинскую помощь пострадавшим в шахте, также числился в списках погибших. Но неожиданно он вышел на поверхность самостоятельно. Его доставили в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. А на следующий день врачебный консилиум решил, что последствия переохлаждения и отравления могут быть серьезными. Интервью для СМИ Александр вчера давал уже из палаты токсикологического отделения Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского в Кемерове.
- Уход хороший, персонал внимательный, питание отличное, - доложил особый пациент. - Как смог выжить? Попал на так называемую свежую струю, отлежался, передохнул, набрался сил и пошел навстречу струе на-гора. Там меня встретили ребята из кемеровского отряда, - рассказал Александр. - Смогу ли вернуться в профессию, если врачи разрешат? Да без проблем. А страх у человека в экстренных ситуациях всегда будет присутствовать, от него не отделаться. Но таких ситуаций, как на "Листвяжной", у меня в жизни еще не было.
Однокурсница Заковряшина узнала его по фотографии. Она вспоминает: "Скромный, спокойный, молчаливый - всегда... Эх, надо было тогда на таких внимание обращать... Из таких парней и вырастают герои".